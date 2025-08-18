Slušaj vest

Bivši francuski reprezentativac Lasana Dijara pokrenuo je zahtev za naknadu štete od 65 miliona evra od Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) i Belgijskog fudbalskog saveza, nakon pravne pobede u vezi sa pravilima transfera, saopštili su danas njegovi advokati.Dijara, nekadašnji igrač Čelsija, Arsenala i Real Madrida, vodio je decenijsku pravnu bitku sa Fifa nakon raskida ugovora sa Lokomotivom iz Moskve. Evropski sud prošlog oktobra presudio je da neki aspekti Fifa pravila o transferima nisu u skladu sa zakonima EU o radu i konkurenciji.

Njegova advokatska kancelarija "Dupont Hissel" navela je da je zahtev za odštetu pokrenut zbog neuspešnih pregovora o nagodbi sa Fifa i uključuje kompenzaciju kroz celu karijeru igrača.

"Lasana Dijara traži 65 miliona evra bruto (35 miliona neto) od Fifa i Belgijskog fudbalskog saveza", stoji u saopštenju.

Njegov slučaj, koji je ponovo u belgijskom sudu, podržava globalni sindikat igrača FIFPRO, kao i evropski i francuski ogranak sindikata. Spor je počeo u Belgiji, kada je Šarloa želeo da ga angažuje nakon raskida ugovora sa Lokomotivom.

1/4 Vidi galeriju Kilijan Mbape i Simon Marčinjak Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

Pravila Fifa u to vreme obavezivala su i igrača i klub da plate prethodnom klubu ukoliko je ugovor raskinut bez "valjanog razloga". Sud za sportsku arbitražu podržao je Fifa u korist Lokomotiva. Evropski sud je kasnije presudio da Fifa pravila „ometaju slobodu kretanja igrača i konkurenciju među klubovima".

Dijara je zbog spora propustio sezonu 2014/15, potom je igrao za Marsej, a karijeru je završio u Pari Sen Žermenu pre šest godina.

"Radim ovo za sebe, ali i za sve manje poznate igrače koji nemaju finansijske i psihološke resurse da se suprotstave Fifa pred sudom", naveo je Dijara.

Njegovi advokati takođe pripremaju grupnu tužbu protiv Fifa i nekoliko nacionalnih saveza u Evropi, koja bi mogla da obuhvati 100.000 igrača u protekle dve decenije.