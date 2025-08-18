Svi događaji
PARTIZAN - IMT

Stadion: Partizana

Sudija: Aleksandar Živković

PARTIZAN: Krunić - Roganović, Đurđević, Simić, Jurčević - Karabeljov, Natho - Sek, Vukotić, Trifunović - J. Milošević.

Klupa: M. Milošević, Stojković, Dragojević, A. Kostić, Kalulu, Zahid, Ugrešić, Jovanović, Milić, Janković i B. Kostić.

IMT: Brać - Glišić, Jevtić, Batis, Kijankaulua - Zulfić, Krstić, Novičić - Luković, Karamoko, Jović.

Klupa: Gicić, Konstantinov, Sisako, Luković, Bone, Popović, Bastaja, Stevanović i Radočaj.