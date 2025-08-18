PARTIZAN - IMT: Krunić na golu, Natho, Karabeljov i Sek starteri protiv "Traktorista"
Fudbaleri Partizana i IMT-a zatvaraju peto kolo Super lige Srbije.
Crno-beli imaju priliku da se izjednače sa Crvenom zvezdom na čelu tabele sa maksimalnim učinkom u slučaju trijumfa. Partizan je u sve tri odigrane utakmice upisao pobede, uz gol-razliku 10:3.
IMT je trenutno pri dnu sa četiri boda iz četiri utakmice. Ima jednu pobedu, jedan remi i dva poraza, uz gol-razliku 5:9.
SASTAVI
PARTIZAN - IMT
Stadion: Partizana
Sudija: Aleksandar Živković
PARTIZAN: Krunić - Roganović, Đurđević, Simić, Jurčević - Karabeljov, Natho - Sek, Vukotić, Trifunović - J. Milošević.
Klupa: M. Milošević, Stojković, Dragojević, A. Kostić, Kalulu, Zahid, Ugrešić, Jovanović, Milić, Janković i B. Kostić.
IMT: Brać - Glišić, Jevtić, Batis, Kijankaulua - Zulfić, Krstić, Novičić - Luković, Karamoko, Jović.
Klupa: Gicić, Konstantinov, Sisako, Luković, Bone, Popović, Bastaja, Stevanović i Radočaj.