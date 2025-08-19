Slušaj vest

Selektor Hrvatske Zlatko Dalić objavio je spisak igrača za septembarske utakmice kvalifikacija za Mundijal 2026 protiv Farskih Ostrva i Crne Gore.

Uočljivo je da je Dalić sa spiska precrtao Luku Sučića. Talentovani 23. godišnji vezni fudbaler, kome se predviđalo da će postati novi Luka Modrić u reprezentaciji, napravio je "neoprostiv" greh u junu kada je Hrvatska igrala protiv Češke u Osijeku.

Sučić je odlučio da napusti tabor reprezentacije kako bi otišao na sestrino venčanje u Bosnu i Hercegovinu.

Igrač Real Sosijedada, prema pisanju hrvatske štampe, mogao bi da propusti i naredno Svetsko prvenstvo.

Luka Sučić je, prema pisanju medija, zamolio selektora da mu dopusti odlazak, ali je Dalić savetovao da dobro razmisli šta mu je važnije - utakmica i reprezentacija ili svadba.

Mladi fudbaler je potom tražio mišljenje saigrača, a svi redom, počev od Luke Modrića, su mu rekli da ne bi trebalo da ide. Modrić je pri tom dodao i da je njegova sestra morala da odlaže svoje venčanje više puta zbog njegovih fudbalskih obaveza.

Na Dalićevom spisku nalaze se:

Golmani: Dominik Livaković (Fenerbahče), Ivica Ivušić (Hajduk), Dominik Kotarski (Kopenhagen)

Obrana: Joško Gvardiol (Mančester siti), Josip Juranović (Union Berlin), Duje Ćaleta-Car (Real Sosijedad), Josip Šutalo (Ajaks), Josip Stanišić (Bajern), Marin Pongračić (Fjorentina), Martin Erlić (Midtjiland)

Vezni red: Luka Modrić (Milan), Mario Pašalić (Atalanta), Lovro Majer (Volfsburg), Martin Baturina (Komo), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bolonja), Toni Fruk (Rijeka)

Napad: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hofenhajm), Ante Budimir (Osasuna), Marko Pašalić (Orlando siti), Franjo Ivanović (Benfika)

Pretpozivi: Bruno Petković (Kodžaelispor), Mislav Oršić (Pafos), Borna Sosa (Kristal Palas), Karlo Letica (Lozana Sport)

Hrvatska 5. septembra gostuje na Farskim Ostrvima, a tri dana kasnije dočekuje Crnu Goru.

Hrvati su prvi favoriti grupe L, a iz dva meča imaju dve pobjede i gol-razliku 12-1.