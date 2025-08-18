Slušaj vest

Bivši fudbaler Crvene zvezdeMarko Lazetić konačno se skrasio i to u Škotskoj - u ekipi Aberdina.

Lazetić je sa Aberdinom potpisao ugovor do 2029. godine, a na promociji je rekao:

- Neverovatan je osećaj biti ovde posle kratkog čekanja. Spreman sam da počnem sa radom. Kad je Aberdin pozvao, pomislio sam da je to mesto koje želim da zovem domom. Video sam želju trenera i kluba da se posao realizuje, svidela mi se energija svih, zato sam želeo da budem ovde što je pre moguće. Ovo je mesto gde mogu da rastem kao igrač i kao osoba. Nadam se da će mi Aberdin pomoći da budem bolji igrač, a da ću istovremenu pomoći klubu da bude uspešan - rekao je Marko Lazetić u novoj sredini.

Lazetić je potpisao ugovor do 2029, Milanu neće pripasti ništa na ime obeštećenja sad, ali su Italijani zadržali čak polovinu prihoda od narednog transfera Srbina.

- Pratimo Marka neko vreme i veoma smo zadovoljni što je potpisao za nas. Lazetić poseduje fantastičan pedigre i uprkos mladosti igrao je na visokom nivou u različitim ligama širom Evrope. Moramo da budemo realni u očekivanjima od Marka, biće mu potrebno malo vremena da se integriše u naš način rada. Njegove pripreme su bile pomalo frustrirajuće zbog neizvesnosti oko budućnosti, ali je pokazao veliko strpljenje i sada kada je konačno stigao, oduševljeni smo što je spreman na naporan rad kako bismo ga uveli u formu. Verujemo da će biti odlično pojačanje. Ima impozantne fizičke karakteristike, dobre tehničke sposobnosti i pružiće svestranost i konkurenciju - istakao je trener Telin.

Lazetić je posle staža u mlađim kategorijama Crvene zvezde i tek nekoliko utakmica za prvi tim crveno-belih 2022. godine prešao na San Siro za 4.000.000 evra. U međuvremenu je bio na pozajmicama u Austriji (Altah), Holandiji (Fortuna Sitard) i Srbiji (TSC).

