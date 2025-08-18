Slušaj vest

Fudbalskom klubu Crvena Zvezda na putu ka Ligi šampiona ostao je još plej-of, gde će kiparski šampion Pafos čekati crveno-bele. Gibraltarski Linkoln i poljski Leh padali su u prethodnim rundama i sada je ostao samo još jedan dvomeč.

Šampion Srbije će 19. avgusta od 21h dočekati na stadionu "Rajko Mitić" ekipu Pafosa, dok je revanš na Kipru nedelju dana kasnije u istom terminu. Više o ovom dvomeču za Kurir je rekao Nikola Jelić, direktor Omladinske škole FK Crvena zvezda.

Crvena Zvezda dočekuje Pafos u prvom meču plef-ofa Lige šampiona: Nikola Jelić za Kurir otkrio detalje Izvor: Kurir televizija

- Crvena Zvezda ima izuzetno kvalitetan i izbalansiran tim na svim pozicijama, spoj dobrih, mladih i iskusnih igrača. Tim je iz godine u godinu na sve višem nivou kao i klub, a naša organizacija ne zaostaje za najvećim evropskim klubovima. Svi protivnici su kvalitetni i nismo mogli da biramo, zapao nam je Pafos, to je dobra ekipa koja, iako je u pitanju mladi klub, vodi ga Rus koji u njega dosta ulaže - kaže on-

Jelić dodaje da je izuzetno bitna podrška navijača i da Marakana bude rasprodata, a samo tokom vikenda prodato je 15 hiljada karata.

- Lehi je izuzetno kvalitetna ekipa koja ima visoki budžet. Izgledali smo u prvom meču bolje, pogotovo u drugom poluvremenu, čini mi se da smo rutinski na našem stadijumu doveli taj dvomeč kraju bez treme. Navijači možda žele malo više golova i više napadački fudbal, ali mi smo radili šta se očekuje od nas - kaže Jelić.

Jelić kaže da su novi igrači ciljano birani na pozicijama kojima je trebalo pojačanje, ali kaže da će se kvalitet pojačanja pokazati u narednom periodu kada se novi igraču budu navikli na rad u novom klubu.

- Svi u klubu osećaju veliku podršku zvezdaške javnosti i navijača. Nadam se da će ovo biti peta faza Lige Šampiona i da ćemo uzeti rekordan broj bodova u Ligi Šampiona.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs