Siniša Dobrašinović, bivši trener Radničkog iz Niša, Železničara iz Pančeva i Novog Pazara, pričao je za kiparske medije o predstojećem meču između Crvene zvezde i Pafosa.

Crvena zvezda i Pafos u utorak od 21 čas u Beogradu igraju prvu utakmicu plej-ofa.

Dobrašinović je veliki deo igračke i trenerske karijere proveo na Kipru, pa ima i njihov pasoš. U intervjuu za Kipar tajms, izdvojio je vrline i mane Crvene zvezde.

"Navijači u Srbiji kada pričaju o utakmici, kažu da će biti lako za Crvenu zvezdu. Ali od ljudi iz kluba čujete samo reči poštovanja prema Pafosu i prema onome što su do sada postigli", rekao je Dobrašinović.

On smatra da je njegov kola Vladan Milošević velika prednost za srpski tim.

"Crvena zvezda ima trenera koji odlično poznaje Pafos i kiparski fudbal i zna da ako njegov tim nije potpuno ozbiljan, biće eliminisan."

Kada je upitan o vrlinama i slabostima srpskog tima, Dobrašinović je rekao:

"Ako pogledamo Zvezdine utakmice ove godine u Evropi i prvenstvu, vidimo da im je jaka strana ofanzivna linija. Međutin, verujem da i dalje imaju problem u defanzivi. Potrebno je vreme da se svi igrači naviknu jedni na druge, jer štoperi, i ne samo oni, su novajlije. To može da bude problem za Zvezdu protiv Pafosa, koji je po meni veoma opasan u ofanzivi i može uvek da postigne gol. Beograđanima treba još malo vremena da se igrači upoznaju bolje, kako bi kvalitetnije postavljali poslednju liniju. Ima stvari koje moraju da poprave”.

Iako svi gostujući timovi ističu navijače Crvene zvezde, Dobrašinović smatra da bi prepun stadion "Rajko Mitić" mogao da bude dodatna motivacija za Kiprane.

“Ovo će biti posebna motivacija za Pafos. Kiparski tim ima iskusne fudbalere, verujem da će oni uživati u utorak na Marakani. Siguran sam da će Pafos odigrati bolje na Zvezdinom stadionu nego u revanšu, jer lep je osećaj igrati pred punim stadionom i istorijskim stadionom kao što je ovaj. Siguran sam da će se Pafosovi igrači osećati dobro i da će da uživaju. Tako je barem bilo meni dok sam još bio igrač. Uvek sam voleo da igram pred punim stadionom, bez obzira na to da li su navijači uz ili protiv mene. Motivacija je prisutna jer želite da se pokažete u najboljem svetlu. Pafos ima dobar mentalitet, pobednički. To sam video na svim njegovim utakmicama koje sam gledao. Zato ne verujem da će se uplašiti atmosfere. Rekao bih da su šanse 55:45 odsto u korist Zvezde, samo zato što ima više iskustva sa ovakvim utakmicama. Ne verujem da je srpski prvak kvalitetniji od kiparskog, po kvalitetu su izjednačeni”, zaključio je Dobrašinović.