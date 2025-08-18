Slušaj vest

Saga oko budusćnosti srpskog napadača Aleksandra Mitrovića i dalje traje.

Poznato je da je Mitrović izuzetno cenjen na engleskom tržištu, nekako se najviše očekivalo da krucijalni poziv stigne s te strane. Od pre nešto manje od dve nedelje znamo da je ponuđen Fulamu, Lidsu i Sanderlendu, ranije tokom leta Mančester Junajted ga je razmatrao, pominjao se i Njukasl.

Nedavno su iz Brazila stigli navodi da je srpski napadač jedna od opcija za Flamengo. Čeka se eventualno neka ozbiljnija potvrda ove informacije o egzotičnoj opciji, u međuvremenu se pojavila još jedna.

Pred start sezone Antonio Konte je dobio izuzetno loše vesti, Napoli će prva tri meseca iste biti bez povređenog Romela Lukakua. Uprava italijanskog šampiona odmah se bacila u potragu za novim napadačem i tu Mitrović ulazi u priču.

Jedan od italijanskih novinara koji se bavio ovom temom, Oracio Akomando, stavio je srpskog napadača među dve glavne opcije. Naveo je da je Džošua Zirkze prva, pod uslovom da Junajted pristane na pozajmicu, što ne deluje da će biti slučaj.

