Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Pafos u utorak od 21.00 u prvom meču plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

Trener Pafosa Huan Karlos Kasedo kaže da će ovaj meč biti veliki izazov za njegov tim, da je Zvezda tim sa velikom istorijom, ali i da Pafos želi da ispiše svoju.

- Ovo je za nas novi izazov, nova runda u Evropi. Želimo da idemo dalje, znamo protivnika, istoriju, ali hoćemo i sami da ispišemo istoriju i pokušaćemo da odigramo dobru utakmicu i da imamo dobar rezultat pred drugi meč - rekao je trener Pafosa.

Ono što je sjajna vest za Zvezdu jeste da definitivno u timu neće biti Davida Luiza.

- David Luiz, on nije na listi i neće imati pravo da se bori u plej-ofu. To je značajan fudbaler, znam karijeru dobro, značajan je igrač i u ovom trenutku nije u timu, nije 100% spreman i ne može sa nama da se bori.

Očekuje drugačiji stil igre u odnosu na susrete sa, pre svega, Dinamom iz Kijeva.

- Pokušavamo da analiziramo rivala, drugačiji su rivali, igraju drugačiji stil fudbala od Makabija i Dinama, više su agresvini, jači u duelima. Moraćemo da se prilagodimo, da uredimo što je moguće više detalja i da igramo naš fudbal. To nam je donelo rezultate i to ćemo pokušati da igramo - podvukao je strateg kiparskog tima.

Podsetimo, Crvena zvezda će u prvoj utakmici biti lišena suspendovanih Radeta Krunića i Rodrigaa, uz povređene Nemanju Radonjića i Marka Arnautović.

