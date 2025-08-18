Po saznanjima Pobjede, čelnici Budućnosti prihvatili su ostavku koju je Lalatović podneo posle poraza
Fudbal
NENAD LALATOVIĆ PODNEO OSTAVKU: Srpski trener posle blamaže u Tivtu napustio Budućnost
Slušaj vest
Nenad Lalatović nije više trener FK Budućnost.
Naime, srpski stručnjak, koji je imenovan uoči samo početka šampionata, podneo je ostavku večeras nakon poraza od Arsenala u Tivtu.
Nenad Lalatović Foto: Starsport/Peđa Milosavljević
Vidi galeriju
Po saznanjima Pobjede, čelnici Budućnosti prihvatili su ostavku.
Arsenal je danas u nastavljenom meču 3. kola savladao Budućnost 1:0. Bio je to drugi poraz ekipe iz Podgorice u tri prvenstvene utakmice.
Lalatović u dva pokušaja sa Podgoričanima nije uspeo da preskoči prve prepreke u Evropi.
1 · Reaguj
Komentariši