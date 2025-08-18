Slušaj vest

Nenad Lalatović nije više trener FK Budućnost.

Naime, srpski stručnjak, koji je imenovan uoči samo početka šampionata, podneo je ostavku večeras nakon poraza od Arsenala u Tivtu.

Nenad Lalatović Foto: Starsport/Peđa Milosavljević

 Po saznanjima Pobjede, čelnici Budućnosti prihvatili su ostavku.

Arsenal je danas u nastavljenom meču 3. kola savladao Budućnost 1:0. Bio je to drugi poraz ekipe iz Podgorice u tri prvenstvene utakmice.

Lalatović u dva pokušaja sa Podgoričanima nije uspeo da preskoči prve prepreke u Evropi.

Ne propustiteFudbalSKANDAL U CRNOJ GORI! Nestala struja na stadionu, na Lalatovića "udarili" iz mraka - opšti haos! (VIDEO)
VOJVODINA-PARTIZAN_04.JPG
FudbalKOMEDIJA U PODGORICI! LALATOVIĆ POSLE OVOGA MOŽE SAMO DA PLAČE: Neverovatna scena u crnogorskom derbiju
Nenad Lalatović
Fudbal"NE MOGU DA VERUJEM" Lalatović progovorio o suspenziji: Prestrogo sam isključen!
VOJVODINA-MLADOST_11.JPG
FudbalSUSPENDOVAN NENAD LALATOVIĆ: Srpski stručnjak napravio haos - disciplinska komisija odmah reagovala
VOJVODINA-MLADOST_89.JPG
FudbalLALATOVIĆ NAPRAVIO OPŠTI HAOS NA UTAKMICI: Ušao u svađu sa obezbeđenjem, snimak obišao region! (VIDEO)
Nenad Lalatović

Nenad Lalatović izjava dok mu viču "Lalate, odlazi" Izvor: Arenasport/printscreen