Doveo je Partizan Dušana i Marka Jovanovića iz Crvene zvezde, ali klub sa Marakane je imao spreman odgovor!

Crveno-beli su tako iz Partizana jednog od najtalentovanijih fudbalera rođenih 2011. godine!

U Zvezdi smatraju da bi Popadić uskoro mogao da krene putem Andrije Maksimovića i mnogobrojnih mladih fudbalera iz crveno-belog pogona koji su sprskom šampionu doneli enromne transfer zarade.

- Novo pojačanje je stiglo u redove Zvezdine Omladinske škole, a reč je o mladom talentu iz Beograda rođenom 2011. godine - Mateji Popadiću. Mateja je vezni igrač, a tokom predstojeće sezone će nastupati za pionirsku selekciju Crvene zvezde koju sa klupe predvodi Slađan Nikolić - napisali su crveno-beli.

