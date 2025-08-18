Slušaj vest

Arbitražni sud za sport (CAS) u Lozani doneo je konačnu presudu u slučaju otkaza Mladenu Krstajiću.

Krstajić, kao i njegovi pomoćnici Stefan Janković i Nemanja Milinčić, odlukom suda, dobiće 312.000 evra od Fudbalskog saveza Bugarske zbog otkaza koji su dobili u jesen 2023. godine.

Mladen Krstajić Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport/Peđa Milosavljević

Krstajiću i njegovom stručnom štabu ugovor je raskinuo tadašnji predsednik saveza Borislav Mihajlov, koji je na mesto selektora postavio Ilijana Ilieva. Srpski treneri su se žalili FIFA, koja je donela odluku u njihovu korist, ali je Fudbalski savez Bugarske tu odluku pokušao da ospori pred CAS-om.

Sud u Lozani je odbio žalbu bugarske strane i potvrdio prethodnu odluku, uz dodatno naloženu obavezu plaćanja sudskih troškova u iznosu od 6.000 švajcarskih franaka.

