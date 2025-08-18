Krstajiću i njegovom stručnom štabu ugovor je raskinuo tadašnji predsednik saveza Borislav Mihajlov
Fudbal
MLADEN KRSTAJIĆ TUŽIO SAVEZ, SUD PRESUDIO U NJEGOVU KORIST: Bivši selektor će dobiti 312.000 evra
Slušaj vest
Arbitražni sud za sport (CAS) u Lozani doneo je konačnu presudu u slučaju otkaza Mladenu Krstajiću.
Krstajić, kao i njegovi pomoćnici Stefan Janković i Nemanja Milinčić, odlukom suda, dobiće 312.000 evra od Fudbalskog saveza Bugarske zbog otkaza koji su dobili u jesen 2023. godine.
Mladen Krstajić Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport/Peđa Milosavljević
Vidi galeriju
Krstajiću i njegovom stručnom štabu ugovor je raskinuo tadašnji predsednik saveza Borislav Mihajlov, koji je na mesto selektora postavio Ilijana Ilieva. Srpski treneri su se žalili FIFA, koja je donela odluku u njihovu korist, ali je Fudbalski savez Bugarske tu odluku pokušao da ospori pred CAS-om.
Sud u Lozani je odbio žalbu bugarske strane i potvrdio prethodnu odluku, uz dodatno naloženu obavezu plaćanja sudskih troškova u iznosu od 6.000 švajcarskih franaka.
Reaguj
Komentariši