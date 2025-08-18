Slušaj vest

Godinama unazad Bibras Natho je bio sinonim za kreativnost i liderstvo u timu Partizana

Ma ko sedeo na klupi crno-belih u prethodnim sezonama, sve se u igri "parnog valjka" vrtelo oko nekadašnjeg izraelskog reprezentativca.

Čini se da je tom trendu došao kraj u Humskoj, jer je Milan Vukotić (22) ppstao pravi lider crno-belih od početka sezone 2025/2026.

Mladi crnogorski fudbaler je tokom zimske pauze stigao u Beograd iz Budućnosti - i vremenom je pod vođstvom Srđana Blagojevića postao ključna opcija Partizana u veznom redu.

Sve što je Natho radio svih ovih godina, to je sada palo na mlada pleća Vukotića - i za sada mu dobro ide u Humskoj! Pored četiri prelepa gola koja je postigao od starta sezone, Vukotić je podelio i isto toliko asistencija.

Međutim, pored dobrog učinka, Vukotić se ističe i liderstvom na terenu, energijom i fudbalskim instiktom koji Partizanu daje dodatni začin u igri.

Uz Natha, Vukotić može da postane samo još bolji fudbaler, jer u ovom momentu deli minutažu i mesto u timu sa iskusnim Izraelcem. Saveti koje mu Natho često udeli su suvo zlato za Vukotića, koji polako izrasta u pravog lidera crno-belih.

