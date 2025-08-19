FK Partizan poručio da im je zvanični jutjub kanal hakovan!
HITNO SAOPŠTENJE PARTIZANA! Hakerski napad u Humskoj!
FK Partizan je u petom kolu Superlige Srbije pregazio IMT sa 5:1 u Humskoj.
Nedugo po završetku meča klub iz Humske je izdao saopštenje u kome se navodi da je zvanični jutjub kanal Partizana hakovan:
Partizan - IMT Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
- Naš zvanični YouTube kanal je hakovan. Svi sadržaji koji se budu objavljivali, a nisu u vezi sa FK Partizan, ne predstavljaju naš klub. Zloupotreba je prijavljena YouTube timu i očekujemo njihovu reakciju u narednih 48 sati - navodi se u saopštenju.
