Slušaj vest

FK Partizan je u petom kolu Superlige Srbije pregazio IMT sa 5:1 u Humskoj.

Nedugo po završetku meča klub iz Humske je izdao saopštenje u kome se navodi da je zvanični jutjub kanal Partizana hakovan:

Partizan - IMT Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Naš zvanični YouTube kanal je hakovan. Svi sadržaji koji se budu objavljivali, a nisu u vezi sa FK Partizan, ne predstavljaju naš klub. Zloupotreba je prijavljena YouTube timu i očekujemo njihovu reakciju u narednih 48 sati - navodi se u saopštenju.

BONUS VIDEO:

Bakljada grobara na utakmici Partizan - IMT Izvor: Kurir