Neverovatne vesti stižu nam sa Banjice. 

Godinama se FK Rad muči i tavori po nižim ligama, te je nekada kultni klub, koji je iznedrio brojne velike igrače, dotakao dno i ispao u Prvu beogradsku ligu. Sezonu koja dolazi, Rad će provesti u "C" grupi Prve beogradske lige, ali se sprema veliki povratak!

Prema informacijama Sport kluba, Rad je rešio finansijske probleme i to putem reprograma sa nekim bivšim igračima, a odmah posle toga usledila je i registracija pojačanja. I to kakvih!

Sport klub tvrdi da će naredne sezone dres Rada nositi Andrija Kaluđerović, Milan Lola Smiljanić, Vladimir Volkov, Dejan Lekić, Milan Perendija, Darko Bjedov, Saša Jovanović, Ostoja Stjepanović i Andrija Pavlović!

Andrija Kaluđerović u dresu Rada

Zaista, zvučna imena koja bi i u poznim godinama mogla da pomognu timu sa Banjice da se plasira u viši rang. U kom sastavu će Rad otići na gostovanje Zaklopači (nedelja, 16.30), ostaje da se vidi.

Jedno je sigurno, ovaj tim bi, bar po imenima, mogao da parira mnogim klubovima čak i u Super ligi Srbije! 

Kurir sport / Sport klub

