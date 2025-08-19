Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21 čas igraju prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona protiv kiparskog Pafosa na Marakani.

Zvezda je favorit u Beogradu i pokušaće da stigne do povoljnog rezultata pred revanš na Kipru, a poznato je gde možete pratiti direktan prenos meča sa Marakane.

Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice čekaju vas u lajv-blogu na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na dve televizije - RTS 1 i Arena sport Premium 1.

