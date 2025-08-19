Crvena zvezda i Pafos u utorak od 21 čas na Marakani igraju prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona, a direktan prenos obezbeđen je na dve televizije
CRVENO-BELI IDU KA LIGI ŠAMPIONA! Evo gde možete gledati direktan prenos meča Zvezda - Pafos
Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21 čas igraju prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona protiv kiparskog Pafosa na Marakani.
Zvezda je favorit u Beogradu i pokušaće da stigne do povoljnog rezultata pred revanš na Kipru, a poznato je gde možete pratiti direktan prenos meča sa Marakane.
Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice čekaju vas u lajv-blogu na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na dve televizije - RTS 1 i Arena sport Premium 1.
