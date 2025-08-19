Slušaj vest

Dobrivoje Tanasijević - Den Tana preminuo je nakon borbe sa teškom bolešću u 90. godini života.

Danas je u ulici Ljutice Bogdana održana komemoracija kojoj su prisustvovali članovi njegove porodice, prijatelji, kao i čelnici Crvene zvezde.

Den Tana je bio na čelu FK Crvena Zvezda, prvo kao vršilac dužnosti predsednika od 2. septembra 2008. godine, a potom i kao prvi čovek kluba od 13. novembra 2008. godine, sve do 23. aprila 2009. kada je podneo ostavku.

Poznat po doprinosu sportu, glumi, kulinarskoj sceni i a bio je i prijatelj sa brojnim svetskim slavnim ličnostima. Svoju karijeru je gradio u SAD i postao jedan od najuticajnijih ličnosti u svetu biznisa.

Emotivni govor Zvezdana Terzića

Zvezdan Terzić održao je emotivni govor na komemoraciji.

- Danas stojimo ovde sa tugom u srcu, ali i sa ponosom što smo živeli u vremenu jednog posebnog čoveka – Dobrivoja Tanasijevića, poznatijeg kao Den Tana. Čoveka koji je svojim životom pokazao da ljubav prema svom klubu i prema svom narodu može da traje zauvek, bez obzira na daljinu i godine. Za Crvenu zvezdu Den Tana je bio vezan celog svog života. Od najranijih dana kao dečak, pa do poslednjeg dana kao verni navijač. On je bio naš ambasador u svetu, naš prijatelj, čovek koji je znao da uvek pronađe reči podrške, inspiracije i ohrabrenja. Den je bio nemirnog duha, želeo je više, želeo je dalje. Putevi su ga kao tinejdžera odveli u daleki svet. U svet filma, pozorišta, umetnosti i svetskog fudbala. Otišao je kao mali Dobrivoje, a vratio se kao veliki Den Tana. Još jedan dokaz da put uspeha može da vodi i od Ibarske magistrale, do Sanset bulevara. Njegov život ličio je na roman u kojem se spajaju sport, film i biznis. Od Beograda do Holivuda, svuda je ostavio trag - rekao je Terzić, pa dodao:

Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

- Bio je vlasnik engleskog Brentforda, bio je vlasnik najboljeg restorana u Holivudu, bio je član američke filmske akademije za dodelu Oskara, bio je predsednik naše Crvene zvezde. Bio je i glumac, ali pre svega bio je svetski čovek čija životna priča je zaslužila holivudski film.

Zatim se direktno obratio porodici Tanasijević.

- Ipak, glavnu ulogu odigrao je sa svojim divnim damama: prvom suprugom Andreom, kćerkama Gabrijelom i Katerinom, i na kraju sa Biljanom, suprugom koja ga je držala pod ruku do sudnjega dana. Ono sto je obeležilo Denov život, bez obzira na to gde se nalazio i čime se bavio, bila je ljubav prema Srbiji. To je i dokazao kada se teških devedesetih godina, u vreme kada je naša Srbija bila anatemisana u svetskim okvirima, vratio u svoju zemlju da svojim autoritetom i ugledom pomogne da se slika o Srbiji promeni.

Za kraj, vratio se na sportski teren.

- Tada se i uključio u rad Fudbalskog saveza Srbije. Bio je predsednik naše međunarodne komisije. Bio je i moj saradnik kada sam bio predsednik Fudbalskog saveza Srbije. Kao mladom predsedniku, Den Tana mi je svojim ličnim kontaktima otvarao sva vrata. I u FIFA i UEFA, širom Evrope i Amerike, gde god je bilo potrebno. Bio mi je iskreni prijatelj, džentlmen koji je nesebično pomagao ljudima. Uvek je davao i delio - zaključio je Zvezdan Terzić.

Ko je Dobrivoje Tanasijević?

Rođen je 1935. godine u Čibutkovici ali je odrastao u Beogradu gde mu je otac, takođe ugostitelj, bio uhapšen, a imovina nacionalizovana od strane poratnih komunističkih vlasti.

Sa 12 godina je počeo da igra fudbal, a kasnije je nastupao u FK Crvena Zvezda; godine 1952. je za vreme gostovanja u Belgiji uzeo politički azil.

U SAD je došao 1954. godine u jedan američko-jugoslovenski tim u San Pedru. Den je pohađao i glumačku školu Džefa Korija u Malibuu, "da bi naučio engleski". Imao je manje uloge u filmovima "The Enemy Below", "Rin Tin Tin", "Peter Gun" i "The Untacables".