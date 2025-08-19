Slušaj vest

Danas je na Novom groblju sahranjen Dobrivoje Tanasijević, čuveni Den Tana, Od čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u fudbalu oprostili su se porodica, prijatelji i bivši saigrači.

Den Tana preminuo je nakon borbe sa teškom bolešću u 90. godini života.

Na sahrani su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik Vlade Srbije Ivica Dačić, selektor Srbije Dragan Stojković, predsednik FSS Dragan Džajić, generalni sekretar FSS Branko Radujko, predsednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović, generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić, sportski direktor Zvezde Mitar Mrkela i još mnogo poznatih ličnosti...

1/11 Vidi galeriju Den Tana sahrana Foto: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Den Tana je bio na čelu FK Crvena Zvezda, prvo kao vršilac dužnosti predsednika od 2. septembra 2008. godine, a potom i kao prvi čovek kluba od 13. novembra 2008. godine, sve do 23. aprila 2009. kada je podneo ostavku.

Poznat po doprinosu sportu, glumi, kulinarskoj sceni i a bio je i prijatelj sa brojnim svetskim slavnim ličnostima. Svoju karijeru je gradio u SAD i postao jedan od najuticajnijih ličnosti u svetu biznisa.

Ko je Dobrivoje Tanasijević?

Rođen je 1935. godine u Čibutkovici ali je odrastao u Beogradu gde mu je otac, takođe ugostitelj, bio uhapšen, a imovina nacionalizovana od strane poratnih komunističkih vlasti.

1/14 Vidi galeriju Den Tana komemoracija Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Sa 12 godina je počeo da igra fudbal, a kasnije je nastupao u FK Crvena Zvezda; godine 1952. je za vreme gostovanja u Belgiji uzeo politički azil.

U SAD je došao 1954. godine u jedan američko-jugoslovenski tim u San Pedru. Den je pohađao i glumačku školu Džefa Korija u Malibuu, "da bi naučio engleski". Imao je manje uloge u filmovima "The Enemy Below", "Rin Tin Tin", "Peter Gun" i "The Untacables".