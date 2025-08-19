Slušaj vest

Tragična smrt Dioga Žote i njegovog brata Andrea Silve i dalje je tema svetskih medija.

I nakon više od mesec dana od velike tragedije, fudbalski svet i dalje tuguje, mnogi su još uvek u šoku, a sada je o legendarnom asu govorio i Džejms Milner.

On je otkrio da se sa Žotom dopisivao samo veče pre tragedije.

- Ništa posebno nije bilo. Samo smo se čuli, pitali jedan drugog šta ima i kako ide i to je to. Onda mi je neko poslao poruku i pitao me 'da li je istina'. Nisam znao u tom momentu šta se dešava, pisao sam poruke ljudima u Liverpulu da se raspitam. Užasno je bilo, nisam imao mnogo težih dana u životu od tog - rekao je Milner.

Govorio je Milner detaljnije o svom odnosu sa Žotom.

- Obožavao sam tog čoveka, kao igrača i mnogo više kao prijatelja. Kada je Baleba rekao da hoće da promeni broj na dresu i da je broj 20 slobodan u Brajtonu, odmah sam ga tražio, osetio sam da je to ono što moram da uradim. Kada god obučem taj dres, mislim na njega. Samo tri sezone smo bili zajedno, možda biste rekli da nemamo mnogo toga zajedničkog, ali je odmah sve 'kliknulo'. Možda zato što smo obojica veoma tvrdoglavi, ja sam tvrdoglava osoba, ali Žota... Taj čovek je znao da me izludi - kazao je Milner i potom dodao:

- Bio je neverovatan čovek, jedan od mojih najomiljenijih saigrača za celu karijeru. Uvek je bio nasmejan, uveseljavao ljude. Da ste ga stavili na bilo koje mesto u svlačionici, pored bilo kog igrača, on bi našao način da se sprijatelji sa njim - zaključio je Milner.

Detalji nesreće

Podsetimo, Diogo Žota i njegov brat Andre Silva stradali su u jezivoj saobraćajnoj nesreći, a više detalja otkrila je španska policija.

- Saobraćajna nesreća se dogodila u 00.30 časova na 65. kilometru autoputa A52 u okrugu Sernadilja, Zamora. Jedno vozilo je skrenulo sa puta i sve ukazuje na to da je došlo do pucanja gume prilikom preticanja. Kao rezultat saobraćajne nesreće, automobil se zapalio i obe osobe koje su se u njemu nalazile su poginule. Čekaju se forenzički izveštaji, a jedan od poginulih je identifikovan kao Diogo Žota, fudbaler Liverpula, kao i njegov brat Andre Felipe - stoji u saopštenju španske policije.

Prema prvim nalazima forenzičara, sumnjalo se da je pukla guma na luksuznom automobilu koji može da razvije i do 320 km/h, dok su pokušavali da obiđu drugo vozilo. Automobil je tada sleteo sa puta, prevrnuo se i zapalio, a plamen je zahvatio i okolnu vegetaciju.