Napadač Napolija, iskusni Belgijanac Romelu Lukaku, doživeo je ozbiljnu povredu pred start nove sezone u Seriji A.

Lukaku je na prijateljskom meču protiv Olimpijakosa povredio butni mišić i nakon detaljnih lekarskih pregleda ustanovljeno je da će morati na operaciju.

Prema prvim prognozama čeka ga najmanje tri meseca pauze.

Napoli se tako našao u ozbiljnom problemu, jer je Lukaku bio jedini napadač na kog je Antonio Konte mogao da računa. Do kraja prelaznog roka ostalo je još samo 12 dana, pa će šampion Italije morati hitno da reaguje na tržištu.

Prva meta Napolija je Rasmus Hojlund, koji se nije najbolje snašao u Mančester Junajtedu. Napoli želi da dovede napadača Junajteda na pozajmicu i već je uspostavio kontakt sa čelnicima engleskog kluba.

Fudbaleri Napolija odbranu "Skudeta" započinju u subotu na gostovanju ekipi Sasuola (18.30).

