Slušaj vest

Napadač Napolija, iskusni Belgijanac Romelu Lukaku, doživeo je ozbiljnu povredu pred start nove sezone u Seriji A.

Lukaku je na prijateljskom meču protiv Olimpijakosa povredio butni mišić i nakon detaljnih lekarskih pregleda ustanovljeno je da će morati na operaciju.

Prema prvim prognozama čeka ga najmanje tri meseca pauze.

Napoli se tako našao u ozbiljnom problemu, jer je Lukaku bio jedini napadač na kog je Antonio Konte mogao da računa. Do kraja prelaznog roka ostalo je još samo 12 dana, pa će šampion Italije morati hitno da reaguje na tržištu.

Prva meta Napolija je Rasmus Hojlund, koji se nije najbolje snašao u Mančester Junajtedu. Napoli želi da dovede napadača Junajteda na pozajmicu i već je uspostavio kontakt sa čelnicima engleskog kluba.

Fudbaleri Napolija odbranu "Skudeta" započinju u subotu na gostovanju ekipi Sasuola (18.30).

Kurir sport

Ne propustiteFudbalTUŽNE SCENE NA MARAKANI... Održana komemoracija povodom smrti legendarnog Den Tane - pogledajte ko je sve došao, mnogo poznatih lica na stadionu Crvene zvezde!
DAN TANA-KOMEMORACIJA_44.JPG
FudbalŽOTA SE VEČE PRE TRAGEDIJE DOPISIVAO SA SAIGRAČEM, ISPLIVALI DETALJI NJIHOVE POSLEDNJE PREPISKE! Milner se oglasio i sve otkrio, evo kakvo je pitanje dobio!
profimedia-1017982453.jpg
FudbalPIKSI OBJAVIO SPISAK! Oni napadaju Englesku! Povratak Milinković-Savića, ima nekoliko iznenađenja!
Dragan Stojković Piksi
FudbalCRVENO-BELI IDU KA LIGI ŠAMPIONA! Evo gde možete gledati direktan prenos meča Zvezda - Pafos
FK Crvena zvezda
FudbalDETONACIJA SA BANJICE! Rad pravi tim snova: Kultni klub se vraća! I to na kakav način! Andrija Kaluđerović, Lola Smiljanić, Dejan Lekić, Vladimir Volkov...
rad-napredak-9520.jpg

Lazar Samardžić gol protiv Napolija Izvor: Arenasport/printscreen