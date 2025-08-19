Slušaj vest

Čukarički je u okviru petog kola Super lige Srbije savladao ekipu Spartaka (2:1), bila je to treća pobeda Brđana u sezoni, uz po jedan nerešeni ishod i jedan poraz.

Posle utakmice u Pančevu šef struke belo-crnih Milan Lešnjak dao je igračima Čukaričkog dva slobodna dana, a zanimljivo je bilo na prvom narednom treningu, u ponedeljak uveče.

1/8 Vidi galeriju Porodični dan na treningu Čukaričkog Foto: Fk Čukarički

Stručni štab Brđana organizovao je „porodični dan“, pa su igrači i članovi stručnog štaba na trening došli sa suprugama i decom.

Klinci su imali poseban program, učestvovali su i u zagrevanju, potom igrali fudbal sa prvotimcima Čukaričkog… A po završetku treninga bilo je slatkiša, sokića… Za još jednu potvrdu porodične atmosfere u redovima Čukaričkog.