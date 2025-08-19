Slušaj vest

Čukarički je u okviru petog kola Super lige Srbije savladao ekipu Spartaka (2:1), bila je to treća pobeda Brđana u sezoni, uz po jedan nerešeni ishod i jedan poraz.

Posle utakmice u Pančevu šef struke belo-crnih Milan Lešnjak dao je igračima Čukaričkog dva slobodna dana, a zanimljivo je bilo na prvom narednom treningu, u ponedeljak uveče.

Porodični dan na treningu Čukaričkog Foto: Fk Čukarički

Stručni štab Brđana organizovao je „porodični dan“, pa su igrači i članovi stručnog štaba na trening došli sa suprugama i decom.

Klinci su imali poseban program, učestvovali su i u zagrevanju, potom igrali fudbal sa prvotimcima Čukaričkog… A po završetku treninga bilo je slatkiša, sokića… Za još jednu potvrdu porodične atmosfere u redovima Čukaričkog.

Ne propustiteFudbalSTIGLA POTVRDA: Odložen meč Crvene zvezde i Čukaričkog
IMG-20250812-WA0094.jpg
FudbalNASTAVLJA SE SUPER LIGA - DERBI KOLA JE ODLOŽEN! Crno-beli dočekuju Kragujevčane, Nišlije dolaze na Banovo brdo - biće uzbudljivo tokom vikenda!
FK Partizan
FudbalDRAMA NA MEČU ČUKARIČKOG I RADNIČKOG: Prava superligaška bitka! Sekunde delike domaćina od pobede
Čukarički
FudbalNOVI, VELIKI TRANSFER ČUKARIČKOG! Još jedan biser je otišao sa Banovog brda - Andrej Bačanin potpisao za Bazel!
Andrej-Bacanin.jpg
Fudbal"LEPO JE POSTIĆI GOL, ALI NAJVAŽNIJA JE POBEDA" Andreja Stojanović posle blistavog starta Čukaričkog: "Dobro smo krenuli i želimo da nastavimo u istom ritmu"
Andreja_Stojanovic.jpg

Čukarički, Radnički Niš Izvor: Kurir