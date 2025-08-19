Stefan Tanasković govorio je o brojnim zanimljivim temama
GENERALNI SEKRETAR GRAFIČARA OTVORENO O SVIM TEMAMA: Stefan Tanasković bio je novi gost emisije "Na kafi sa Grafosom"
Peti gost emisije Na kafi sa Grafosom bio je generalni sekretar Grafičara Stefan Tanasković koji je za klupski Jutjub kanal ispričao niz zanimljivih anegdota iz svog života.
Kako funkcioniše klub van terena, kakve emocije Stefan ima prema Grafičaru, kojim sportom se bavio kao igrač, šta je radio u FK Crvena zvezda i Bordu trenera Evrolige... Sve ovo možete saznati u narednoj emisiji Na kafi sa Grafosom koja se nalazi u snimku ispod:
