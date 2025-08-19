Slušaj vest

Fudbalski svet ostao je u šoku nakon što je objavljena vest da je bivši napadač reprezentacije Zimbabvea, Tendai Ndoro, preminuo u 40. godini života.

Ndoro je pronađen mrtav u svom domu u Johanesburgu, a tragičnu vest potvrdio je njegov nekadašnji klub, Orlando Pirates.

Ndoro je dres nacionalnog tima nosio između 2013. i 2017. godine, upisavši 14 nastupa i pet pogodaka. Među njima se izdvaja i gol postignut protiv Tunisa na Kupu afričkih nacija 2017. godine.

Ostaće upamćen kao sjajni napadač koji je ostavio trag kako na afričkoj sceni, tako i u srcima navijača svojih klubova.

– Sa velikom tugom primili smo vest o smrti našeg bivšeg napadača Tendaija Ndoroa. Klub upućuje najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga voleli – stoji u saopštenju kluba.