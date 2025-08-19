Slušaj vest

Neobičan incident zabeležen je ispred Old Traforda uoči derbija prvog kola Premijer lige između Mančester junajteda i Arsenala (0:1), kada je poznata OnlyFans zvezda Šanija Hauard tvrdila da joj je zabranjen ulazak na stadion, jer je bila praktično gola.

Hauardova, vatrena navijačica "crvenih đavola", pojavila se pred meč oslikana u crveno-beli dres Junajteda, ali ne u pravoj opremi, već potpuno obojena "bodypaintom" i u tesnom šortsu.

Atraktivna Amerikanka nije prošla nezapaženo, fotografisala se sa prolaznicima, snimala kratke klipove za društvene mreže i ispitivala fanove o ishodu meča.

Međutim, kada je pokušala da uđe na stadion kako bi ispratila duel, redari su je, kako tvrdi, zaustavili i odbili da joj dozvole ulaz, očigledno smatrajući da njeno izdanje nije u skladu s pravilima oblačenja i ponašanja na tribinama.

– Ne šalim se, besna sam. Došla sam na Old Traford da gledam prvu utakmicu sezone i nisu me pustili unutra zbog načina na koji sam obučena. Šta nije u redu s mojim oblačenjem? Ovo je šala, podneću zvaničnu žalbu – napisala je u objavi na društvenim mrežama.