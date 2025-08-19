Slušaj vest

Fudbaler Rijeke Jovan Manev igraće do kraja sezone u Novom Pazaru kao pozajmljen igrač, rečeno je u trećeplasiranom klubu Super lige Srbije 2024/25.

Novopazarci će po isteku pozajmice imati pravo da otkupe tog igrača odbrane, čiji ugovor sa aktuelnim šampionom Hrvatske traje do leta 2027. godine.

Foto galerija iz Novog Pazara Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2025 Dimitrije Vasiljevic

Manev (24) je tokom karijere nastupao još za Adanu Demirspor, Osijek, Bregalnicu i Osogovo, dok je za seniorsku reprezentaciju Severne Makedonije odigrao 11 utakmica i postigao gol.

Istovremeno, Novi Pazar je napustio krilni fudbaler iz Liberije Vasko Sumo, koji je dogovorio jednogodišnju saradnju sa prvoligašem FAP-om iz Priboja.

