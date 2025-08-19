Fudbal
STIGAO JE IZ RIJEKE! Fudbaler Jovan Manev na pozajmici u Novom Pazaru
Slušaj vest
Fudbaler Rijeke Jovan Manev igraće do kraja sezone u Novom Pazaru kao pozajmljen igrač, rečeno je u trećeplasiranom klubu Super lige Srbije 2024/25.
Novopazarci će po isteku pozajmice imati pravo da otkupe tog igrača odbrane, čiji ugovor sa aktuelnim šampionom Hrvatske traje do leta 2027. godine.
Foto galerija iz Novog Pazara Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2025 Dimitrije Vasiljevic
Vidi galeriju
Manev (24) je tokom karijere nastupao još za Adanu Demirspor, Osijek, Bregalnicu i Osogovo, dok je za seniorsku reprezentaciju Severne Makedonije odigrao 11 utakmica i postigao gol.
Istovremeno, Novi Pazar je napustio krilni fudbaler iz Liberije Vasko Sumo, koji je dogovorio jednogodišnju saradnju sa prvoligašem FAP-om iz Priboja.
Reaguj
Komentariši