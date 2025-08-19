Slušaj vest

Poraz od Arsenala u Tivtu prelio je čašu.

Nenad Lalatović je posle samo sedam utakmica na klupi Budućnosti iz Podgorice podneo ostavku.

Nenad Lalatović Foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Samo dan kasnije pojavila se informacija da bi Lalatović mogao da se vrati u srpski fudbal.

Prema saznanjima Maxbeta, Mladost iz Lučana je poslala poziv Lalatoviću da od septembra preuzme klub.

Lalatović je bio šef struke Lučanaca prošle godine, i to tri meseca, od 12. avgusta do 6. oktobra kada je Vojvodina platila obeštećenje za njega.

Nenad Lalatović je u sedam utakmica na čelu Mladosti upisao šest pobeda, a jedini poraz je doživeo od Partizana.

Ne propustiteFudbalNENAD LALATOVIĆ PODNEO OSTAVKU: Srpski trener posle blamaže u Tivtu napustio Budućnost
Nenad Lalatović
FudbalOVO JE KRAJ! Emotivna i bolna isposvest Nenada Lalatovića koja je pogodila sve!
FudbalSKANDAL U CRNOJ GORI! Nestala struja na stadionu, na Lalatovića "udarili" iz mraka - opšti haos! (VIDEO)
VOJVODINA-PARTIZAN_04.JPG
FudbalKOMEDIJA U PODGORICI! LALATOVIĆ POSLE OVOGA MOŽE SAMO DA PLAČE: Neverovatna scena u crnogorskom derbiju
Nenad Lalatović

Nenad Lalatović izjava dok mu viču "Lalate, odlazi" Izvor: Arenasport/printscreen