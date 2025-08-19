Slušaj vest

Poraz od Arsenala u Tivtu prelio je čašu.

1/11 Vidi galeriju Nenad Lalatović Foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Samo dan kasnije pojavila se informacija da bi Lalatović mogao da se vrati u srpski fudbal.

Prema saznanjima Maxbeta, Mladost iz Lučana je poslala poziv Lalatoviću da od septembra preuzme klub.

Lalatović je bio šef struke Lučanaca prošle godine, i to tri meseca, od 12. avgusta do 6. oktobra kada je Vojvodina platila obeštećenje za njega.

Nenad Lalatović je u sedam utakmica na čelu Mladosti upisao šest pobeda, a jedini poraz je doživeo od Partizana.