NENAD LALATOVIĆ VEĆ NAŠAO NOVI POSAO?! Dan posle ostavke u Budućnosti dobio poziv da se vrati na mesto uspeha u Srbiji
Poraz od Arsenala u Tivtu prelio je čašu.
Nenad Lalatović je posle samo sedam utakmica na klupi Budućnosti iz Podgorice podneo ostavku.
Nenad Lalatović Foto: Starsport/Peđa Milosavljević
Samo dan kasnije pojavila se informacija da bi Lalatović mogao da se vrati u srpski fudbal.
Prema saznanjima Maxbeta, Mladost iz Lučana je poslala poziv Lalatoviću da od septembra preuzme klub.
Lalatović je bio šef struke Lučanaca prošle godine, i to tri meseca, od 12. avgusta do 6. oktobra kada je Vojvodina platila obeštećenje za njega.
Nenad Lalatović je u sedam utakmica na čelu Mladosti upisao šest pobeda, a jedini poraz je doživeo od Partizana.
