"ŠTA REĆI..." Delije razočarane posle poraza od Pafosa: Mi smo tim koji nema igru...
Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Pafosa sa 1:2 u prvom meču plej-ofa za Ligu šampiona.
Pred crveno-belima je sada težak zadatak u gostima, a navijači svakako nisu zadovoljni onim što su njihovi ljubimci pokazali u večerašnjem meču.
Reči kritike pisali su na društvenim mrežama.
