Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Pafosa sa 1:2 u prvom meču plej-ofa za Ligu šampiona.

Pred crveno-belima je sada težak zadatak u gostima, a navijači svakako nisu zadovoljni onim što su njihovi ljubimci pokazali u večerašnjem meču.

Reči kritike pisali su na društvenim mrežama.

Crvena zvezda - Pafos Foto: Petar Aleksić

