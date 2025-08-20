Slušaj vest

Pred vama su igrači crveno-belih na skeneru Kurira:

Mateus 6

Primio je gol u prvom napadu i to u prvom minutu. Deluje da nije bio uopšte koncentrisan i da je uhvaćen "na spavanju". Morao je bolje da interveniše, bez dileme. Posle toga se digao, iako realno nije imao mnogo posla, jer Pafos nije mnogo atakovao na gol Zvezde. Kod penala nije bio ni blizu lopte. Na kraju, izvadio je čist gol u 90. minutu, kad je odbranio zicer Oršiću. Sve u svemu, baš ta odbrana na kraju ga je izvadila, da ne ponese titulu tragičara utakmice, poput još nekoliko kolega.

Seol 5

Patio se celu utakmicu, bio nateran na niz grešaka koje je pravio. Previše za ovakvu utakmicu. Možda mu je sad na pameti odlazak u Englesku, u Čempionšip, pa gleda samo da odradi utakmice do kraja avgusta... A, možda je u pitanju i njegova nemoć. Na njegovu i sreću Zvezde, igrači Pafosa ih nisu realizovali. I kada je bio u prilici da u napadu nešto uradi, uglavnom je čekao loše centaršuteve i pogrešne završne pasove. Uklopio se u Zvezdino sivilo ove večeri i jedan raštimovan tim koji realno i nije više mogao od ovog poraza.

Veljko Milosavljević 7

Bez konkurencije najbolji fudbaler Crvene zvezde ove večeri. Iako su crveno-beli izgubili ovu utakmicu dobili su velikog igrača. Momak je položio ispit i ukoliko bude ostao u klubu, jasno je da će biti u startnih 11 tokom jeseni. Imao je inteligentan potez u 19. minutu, kada je pod pritiskom, varkom tela izbacio iz igre protivničkog napadača. Donosio je hrabre i pametne odluke u zadnjoj liniji, znao da se postavi, izađe ispred rivala, iznese loptu, da siguran i tačan pas. Jednostavno nije imao grešku, i pred kraj utakmice vadio je nekoliko puta "kestenje iz vatre". Samo zahvaljujući porazu Zvezde nije dobio veću ocenu, iako je za večerašnju predstavu zaslužio čistu "desetku".

Miloš Veljković 6

Iako iskusniji, pravio je greške koje mu nisu svojstvene. Borio se sa napadačima Pafosa, pazio se od kartona, ušao često puta na "čitanje". Bilo je to donekle dobro u prvih 45 minuta, ali u nastavku igre, kad je Zvezda sve karte bacila na napad, i kada je odbrana bila visoko postavljena, ulazio je u probleme. U takvim prilikama teško se nosio sa izrazito brzim igračima Pafosa, a imao je i jedan kiks na kraju utakmice, kada je promašio čistu loptu i otvorio prvaku Kipra priliku za gol. Mora to mnogo sigurnije i bolje za igrača njegovog kalibra, sa toliko iskustva.

Nair Tiknizjan 5

Od očaja do sjaja, pa nazad. E, tako bi mogla da se opiše njegova rola protiv Pafosa. Užasno se postavio kod prvog gola, kasnio je za ceo korak i bio je previše udaljen od protivničkog igrača. Preozbiljan luksuz, skupo plaćen za ovako važnu utakmicu. Posle se vadio u ofanzivnim akcijama, dok mu je direktno rival Korea bukvalno "jeo dušu" dok je bio na terenu. Nikako nije mogao da izdrži duel igru sa njim i isprati njegove brzinske sposobnosti. Baš jedna loša partija.

Mahmudu Badžo 5

Nije se video dok je bio na terenu. Pravio je mnogo grešaka u sredini, gotovo da nije imao nijedan tačan pas napred, i da nije uzeo nijednu loptu na sredini terena. Ušao je u opremu Radeta Krunića, ali je ona prevelika za njega i njegove mogućnosti, barem u ovom trenutku. Nije znao da iskoristi svoje fizičke mogućnosti u ovom meču. Možda ga je pojela trema, možda atmosfera na utakmici, a možda je sve ovo njegov maksimum. Vreme koje je pred njim i Zvezdom doneće najbolji sud za njega, jer nije nimalo jeftino doveden na Marakanu.

Timi Maks Elšnik 5

Nedopustivo je da sebi dozvoli toliko grešaka u ovako važnom meču. Tek sada se videlo koliko mu znači Rade Krunić i koliko mu pokriva leđa. Sada toga nije bilo i jednostavno je svaka greška bila vidljiva. Nije mu išlo ni iz prekida, iz kornera je slao "balon lopte" ili prebacivao svoje igrače. Njegov govor tela bio je loš, posebno kod prekida. O netačnim pasovima mogao bi da se napiše esej, bilo ih je previše. Bolje za njega da je ovo bilo njegovo loše veče, ne bi valjalo po Zvezdu da ponovi ovakvu utakmicu u revanšu.



Šavi Babika 5,5

Deluje kao "muva bez glave". Jeste stravično brz, ali nema završnicu, nedostaje mu taj poslednji pas ili beg. Skupo je mogla da ga košta indolentnost kada u 31. minutu nije ispratio Pileasa, posle čijeg centaršuta je Korea pogodio mrežu. Spasao ga je VAR, inače... Kako je utakmica odmicala, tako je fizički padao sve više i više. Nije imao snage za brze prodore, izgubio je svežinu i prodornost. Premalo je pokazao za poverenje koje ima u Zvezdi i novac za koji je došao na Marakanu.

Mirko Ivanić 6

Bio je žrtva taktike trenera. Počeo je meč u sredini, onda je već u 32. minutu vraćen na levi bok, svoju prirodnu poziciju. Tu je mogao da pokaže koliko zna, ali brzinske sposobnosti rivala nikako nije mogao da isprati. Poslednjih 20 minuta ponovo je igrao u veznom redu, sa Elšnikom i gotovo bio bezopasan po gol protivnika. I kod njega je bilo mnogo grešaka, nesvojstvenih, pa se može reći da ga je protivnik odlično skautirao. Pauza zbog povrede koju je imao, uzela je danak pred kraj utakmice, jer je izgubio svežinu i energiju.

Piter Olajinka 5

Greška trenera Milojevića, jer nikako nije mogao da odgovori na zadatke koji su pred njega postavljeni. Baš po toj levoj strani Pafos je pravio najviše problema Crvenoj zvezdi. Kasnio je u defanzivnim zadacima i ostavljao prostor koji su igrači Pafosa znalački napadali i tako dolazili kroz dva ili tri pasa do gola Zvezde. Zamenjen je u 32. minutu jer nije zadovoljio niti u napadu, niti u odbrani. Nije ovo bilo njegovo veče. Nikako. Daleko je od forme onog Olajinke koji je prošle sezone žario i palio u crveno-belom dresu, do one tragične povrede Ahilove tetive u Monaku.

Šerif Endijaj 6

Ništa mu nije polazilo od noge u meču protiv Pafosa. Dobro su ga čuvali defanzivci kiparskog prvaka i to na smenu. Nisu ga štedeli, bio je pod stalnim pritiskom, a nije imao zaštitu od strane slabog sudije Ernandeza iz Španije. Isto tako, nije imao ni pomoć od saigrača, jer deluje da je bio prilično odsečen u napadu. I kada bi dolazio u priliku za gol, njegovi udarci su bili slabi. Kako nogom, tako i glavom. Kada igrač kvaliteta Endijaja ne postigne gol, čak i ne dođe u gol šansu, onda se mora priznati rivalu da je besprekorno odradio svoj posao.

Bruno Duarte 6

Od 32. minuta umesto Pitera Olajinke. Očekivalo se da počne utakmicu, ali je bio žrtva taktike trenera Milojevića. Kada je ušao u igru, uspeo je da koliko-toliko poveže linije između veznog reda, bokova i defanzive. Igrao je dalje od gola i bio bezopasan za protivnika. To što je promašio penal, a onda pogodio iz odbitka pokazuje da je kao i ceo tim Crvene zvezde bio u kontraritmu.

Aleksandar Katai 5,5

Od 69.minuta umesto Mahmudua Badža. Trebalo je da bude od pomoći Endijaju, da pritisne zadnju liniju Pafosa, ali se to nije desilo. Morao je mnogo puta da se vraća i na svoju polovinu, pomaže Tiknizjanu, a to je značilo da ne može biti opasan po gol protivnika. Sve u svemu, nije se naigrao fudbala, niti je uspeo da promeni stanje stvari na terenu.

Milson /

Od 86. minuta umesto Šavija Babike. Premalo vremena na terenu da bi bio ocenjen.

Vladan Milojević 5

Nije ovo bilo njegovo veče. Pokušao je da određenim taktičkim promenama iznenadi protivnika, ali je dobio kontraefekat. Gol u 37. sekundi nokautirao mu je ekipu, koja je skoro celu utakmicu bila u grogiranom stanju. Debelo je pogrešio sa Olajinkom u startnoj postavi, što je i sam brzo shvatio, pa je Nigerijca u 32. minutu zamenio sa Brunom Duarteom. Vratio je Ivanića na levi bok, oslonio se na proverenu taktiku, međutim nije uspeo da preokrene rezultat. U drugom delu menjao je samo tri igrača, što ukazuje da je imao veliki deficit na klupi. Nije zaslužio osudu, ali kritiku jeste, jer se taktički zaigrao. Nije sve izgubljeno za Zvezdu, moraće Miloje, ali i igrači da proliju krv i znoj ako žele da ove sezone igraju u Ligi šampiona.

