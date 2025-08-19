Slušaj vest

Legendarni beninski fudbaler Razak Omotojosi preminuo je u svojoj domovini u 38. godini života, saopštili su afrički mediji. Vest je izazvala veliku tugu u fudbalskoj zajednici na kontinentu. Podsetimo, tokom dana se pojavila vest i da je bivši fudbalski reprezentativac Zimbabvea, Tendai Ndoro, pronađen mrtav.

Omotojosi je rođen u Nigeriji, ali je odlučio da igra za Benin, gde je postao jedan od najboljih fudbalera u istoriji reprezentacije. U dresu nacionalnog tima odigrao je 55 utakmica i postigao 21 gol, čime je ostao među najboljim strelcima u istoriji ove zemlje.

Njegov najslavniji trenutak desio se u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija 2008. godine, kada je postigao sva četiri gola u pobedi Benina nad Togom (4:1). Tada je bio najbolji strelac kvalifikacija zajedno sa Kameruncem Samjuelom Etoom.

Na klupskom nivou proslavio se u Švedskoj, u dresu Helsingborga, sa kojim je igrao i u Ligi šampiona, a potom je nastupao i za Mec, kao i za klubove u Južnoj Africi, Libiji, Egiptu, Siriji i Moldaviji.

