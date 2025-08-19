Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 21.00 čas, na Marakani, igraju prvu od dve utakmice plej-ofa za ulazak u Ligu šampiona, protiv kiparskog predstavnika Pafosa.

Ulog je ogroman, kako sa sportskog, tako i finansijskog aspekta. Ukoliko Crvena zvezda prođe, biće to treći put zaredom, odnosno peti put ukupno kako šampion Evrope iz 1991. godine, igra grupnu fazu Lige šampiona.

Nisu 100 odsto spremni - Nemanja Radonjić i Marko Arnautović treniraju Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Respekt za Kiprane

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević ima veliki respekt za ekipu Pafosa. Sa uvažavanjem i poštovanjem pričao je strateg crveno-belih o rivalu za ulazak u Ligu šampiona.

Vladan Milojević imao je dosta kadrovskih problema u pripremi utakmice protiv Pafosa na stadionu "Rajko Mitić". Zbog suspenzije nije mogao da računa na Radeta Krunića, kao i Rodrigaa koji je isključen protiv Leha, u prošlom kolu kvalifikacija. Zbog povreda, kako je sam Vladan Milojević rekao, za Pafos nisu 100 odsto spremni Nemanja Radonjić i Marko Arnautović.

Siguran na golu - Mateus na utakmici protiv Leha Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ispit zrelosti za Milosavljevića

Što se tiče startnih 11 Crvene zvezde, večeras protiv Pafosa na golu će stajati Brazilac Mateus. Iskusni čuvar mreže u mečevima protiv Linkolna i Leha bio je na visini zadatka. U poslednjoj liniji odbrane doći će do određenih promena, zbog odsustva Rodrigaa.

Uz desnu aut liniju biće Seol iz Južne Koreje, a uz levu Nair Tiknizjan. Par štopera činiće reprezentativci Srbije, A tima Miloš Veljković i mlade Veljko Milosavljević. Biće ovo veliki ispit za mladog Milosavljevića, jer se radi o utakmici ogromne važnosti kako za klub, tako i za njega.

ispit zrelosti - Veljko Milosavljević sa saigračima Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT/Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Enigma zvana Ivanić

I sad dolazimo do enigme, a ona se zove Mirko Ivanić. Izvesno je da će kapiten Crvene zvezde biti u startnih 11, ali Vladan Milojević još nije prelomio, na koju poziciju će ga staviti. Da li na levu stranu, gde smo ga gledali prethodnih sezona i od početka ove, ili u vezni red. Od toga zavisi, hoće li meć početi Piter Olajinka ili Bruno Duarte.

Ukoliko Mirko Ivanić zaigra u veznom redu pored Timija Maksa Elšnika, onda će Piter Olajinka biti na levom boku Crvene zvezde. Njegova disciplina i igra u dva pravca su dobro poznati treneru Vladanu Milojeviću, ali... Ako Mirko Ivanić bude igrao na svojoj prirodnoj poziciji, po levoj strani, onda će iza napadača dejstvovati Bruno Duarte, koji je u fantastičnoj formi od početka sezone i što je najvažnije, golgeterski je izuzetno raspoložen.

Kapiten je spreman - Mirko Ivanić Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Šerif nema alternativu

Na mestu desnog krila igraće Šavi Babika, koji će morati da bude znatno bolji, nego što je bio protiv Leha, gde je bio zamenjen posle 45 minuta. U sredini, na mestu zadnjeg veznog biće Timi Maks Elšnik, a uz njega verovatno Mahmudu Badžo, kojem bi ovo trebalo da bude debi na velikoj evropskoj sceni u dresu Crvene zvezde.

Na poziciji napadača neće biti promena. Tu je neprikosnoven Šerif Endijaj, kojeg i na ovoj utakmici čeka delikatan zadatak, da igra za ekipu, otvara prostor bočnim igračima i iz gol šansi bude precizan.

Revanš za sedam dana

Startnih 11 Crvene zvezde treba očekivati u formaciji 4-4-1-1: Mateus - Seol, Veljković, Milosavljević, Tiknizjan - Babika, Badžo, Elšnik, Ivanić - Duarte - Šerif.

Revanš utakmica između Crvene zvezde i Pafosa biće igrana 26. avgusta u Limasolu, na Kipru.