Kiparski Pafos poslednja je prepreka Crvene zvezde na putu ka Ligi šampiona.

Prva utakmica na programu je večeras od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić".

Kiparski klub postoji tek 11 godina, a ove godine je već priredio dve senzacije - izbacio je šampione Izraela i Ukrajine.

Pored detalja na terenu, ljubiteljima fudbala za oko su zapale i neke sporedne stvari koje prate ovaj zanimljiv klub.

Pored toga što predsednik Kipra Nikos Hristodulides navija za njih, pažnju je privukao grb kluba.

Mnogi se pitaju ko je mladić čiji lik krasi taj grb.

Na njemu je lik mladića koji je obešen kada je imao samo 19 godina.

Evagoras Palikarides je bio pesnik i istaknuti borac protiv britanskog kolonijalizma na Kipru. Rođen je u selu udaljenom 10-tak kilometara od Pafosa, a obešen u zatvoru u Nikoziji.

Evagoras je tako postao najmlađa žrtva terora Velike Britanije na Kipru, dok je ovo ostrvo bilo pod kontrolom Britanaca, a lokalno stanovništvo vodilo borbu za osamostaljenje i pridruživanje Grčkoj.

Mladi pesnik je postao vojnik Nacionalne organizacije kiparskih boraca, kako bi pomogao u borbi protiv Britanije.

Evagoras Palikarides imao je samo 15 godina kada je skinuo zastavu Velike Britanije koja je bila istaknuta na školi u koju je išao. Montiran sudski postupak je mladiću nakačio i ono što nije uradio.

Palikarides je uhapšen nekoliko meseci nakon svog 18. rođendana, a osuđen je dan nakon 19. rođendana. Nedugo nakon toga je pogubljen.

Uhapšen je jer je nosio s grupom svojih prijatelja mitraljez i sanduke sa municijom na magarcu. Nije uspeo da pobegne, sve je priznao, ali su ga Britanci optužili da je učestvovao u ubistvu jedne osobe koja je sarađivala sa Britancima.

"Znam da ćete me osuditi na smrt, ali šta god da sam uradio, uradio sam kao kiparski Grk koji želi svoju slobodu", rekao je Evagoras Palikarides i tako pokazao hrabrost čak i kada se suočio sa britanskom imperijom.

Tako je mladi pesnik ostao upisan u istoriju Kipra, a 1960. godine nakon što je Kipar postao nezavisan, osnovan je klub Evagoras Pafos.