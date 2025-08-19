Slušaj vest

Petar Puača, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Partizana i Vojvodine odlučio je da otvori školu fudbala u Beogradu, pored Akademije koju već 20 godina ima u Novom Sadu.

Kako Petar Puača kaže, na ovu ideju posle dve decenije rada u Srpskoj Atini, došao je na nagovor Zvezdana Terzića i Predraga Mijatovića, kao i uz podršku fudbalskih klubova Crvene zvezde i Partizana.

Na mladima svet ostaje - Petar Puača Foto: Privatna Arhiva

Isto tako, Petar Puača otkriva da je veliko ohrabrenje za ovaj poduhvat dobio i od legendi Crvene zvezde Darka Pančeva, Dejana Savićevića i Dejana Stankovića. "Škola fudbala Petar Puača" otvara svoja vrata na Novom Beogradu, mestu gde je sam Petar napravio svoje prve fudbalske korake.

Sa decom će Petar Puača i njegov tim trenera raditi na stadionu FK Radnički na Novom Beogradu, pored popularnog Studenjaka. Na adresi Tošin bunar 190, Novi Beograd. Početak rada, zvanično zakazan je od 1. septembra, dok prijave za upis i promotivni treninzi počinju odmah.

Još od osnivanja, "Škola fudbala Petar Puača" u Novom Sadu postala je sinonim za kvalitetan rad sa decom, disciplinu i razvoj fudbalske tehnike, jedna od najuspešnijih u celoj Srbiji. Više od dve decenije kroz školu su prošle stotine mališana, a mnogi od njih nastavili su put ka profesionalnom fudbalu. Proteklih godina ova škola imala je uspešnu saradnju sa Milanom i Realom iz Madrida.

Petar Puača (53) bivši je profesionalni fudbaler koji je igrao u Srbiji i inostranstvu. Karijeru je gradio kroz Crvenu zvezdu, Partizan, OFK Beograd, Obilić, Vojvodinu... Igrao je u Švedskoj i Italiji, bio član pionirske, kadetske, omladinske, mlade i mediteranske reprezentacije Jugoslavije.

Po završetku igračke karijere, posvetio se radu sa decom, prenoseći znanje, iskustvo i strast prema fudbalu na nove generacije.