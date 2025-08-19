Slušaj vest

Dan nakon pobede od 1:0 protiv Dinamo Drezdena, Majnc je saopštio da će pružiti pravnu pomoć svojim fudbalerima protiv korisnika koji su im uputili uvredljive poruke.

Klub je objavio skrinšotove uvreda usmerenih ka francuskom krilnom napadaču Arnaudu Nordinu, koji je tamnoput, kao i poruke sa seksističkim i ksenofobnim sadržajem na račun majke nemačkog reprezentativca Nadiema Amirija, poreklom iz Avganistana.

"Za ljude poput ovih nema više reči", napisao je Amiri, strelac jedinog gola na meču, podelivši uvredljivu poruku.

Majnc je u saopštenju naglasio: "Za rasizam, huškanje i mržnju nema mesta na internetu, na stadionu niti bilo gde drugde."

U drugom incidentu, klub Rot-Vajs Esen je nakon poraza od 0:1 protiv Borusije Dortmund isključio komentare na svom Instagram profilu zbog rasističkih uvreda upućenih fudbaleru Kelsiju Ovusuu, koji je startovao na igraču Dortmunda Janu Koutu. Esen je saopštio da je Ovusu ugasio i svoj lični profil na Instagramu "zbog brojnih diskriminatorskih uvreda".

"Izvinjavamo se Janu Koutu i želimo mu brz oporavak. Ali jasno poručujemo: greška na terenu nikada ne sme biti opravdanje za mržnju, huškanje i rasističke ispade", izjavio je član uprave kluba Aleksander Rang.

Klub je dodao da se Ovusu već izvinio Koutu na terenu i posle meča, kao i da su zadovoljni što povreda igrača Dortmunda nije ozbiljna.

Fudbalski savez Nemačke saopštio je u ponedeljak da istražuje dva odvojena slučaja rasističkog vređanja igrača na utakmicama Kupa.

Predsednik Fifa Đani Infantino osudio je incidente kao "neprihvatljive", dok policija vodi istragu u najmanje jednom od slučajeva.

(Beta)