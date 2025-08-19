Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su u petak rezultatom 4:1 Mladost u Lučanima u okviru petog kola Superlige Srbije.

Sporni momenat sa te utakmice kod penala za Crvenu zvezdu pri rezultatu 1:1 analizirala je i Sudijska komisija FSS-a.

Mladost Lučani - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Kako se navodi u obrazloženju, glavni arbitar na toj utakmici Pavle Ilić, doneo je pogrešnu odluku pokazavši na belu tačku. Saopštenje komisije prenosimo u celosti:

- Nakon centaršuta lopta pogađa igrača odbrane u ruku, koja se nalazi u prirodnom položaju pored tela, a igrač pokušava da skloni ruku. Nema dodatnog pokreta ruke ka lopti, niti bilo kog drugog elementa koji bi položaj ruke igrača odbrane činio kažnjivim. VAR sudija je trebalo da interveniše kako bi preporučio sudiji OFR – pregled snimka s ciljem donošenja ispravne odluke - navodi se u obrazloženju.

