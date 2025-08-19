Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 21.00 čas na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje kiparski Pafos u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

Klub obaveštava navijače i zvezdašku javnost da je Crvena zvezda pod uslovnom kaznom od strane UEFA, te apeluje na navijače da se ponašaju fer i sportski na utakmici.

‍

Delije pod budnim okom UEFA Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

"Meč između Crvene zvezde i Pafosa će biti praćen od strane predstavnika evropske kuće fudbala, jer se Crvena zvezda nalazi pod uslovnom kaznom zbog upotrebe pirotehničkih sredstava. Našem klubu preti zatvaranje tribina u narednim utakmicama na međunarodnoj sceni.

Molimo sve zvezdaše, koji dolaze na utakmicu da ne koriste pirotehniku na predstojećem meču, jer posledice mogu biti veoma štetne za klub i naše navijače - saopštili su iz Crvene zvezde.

Revanš utakmica za ulazak u grupnu fazu Lige šampiona između Crvene zvezde i Pafosa biće odigrana na Kipru 26. avgusta.