ZVEZDA JE POD USLOVNOM KAZNOM UEFA! NE SME BITI PIROTEHNIKE: Veliki apel kluba navijačima crveno-belih!
Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 21.00 čas na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje kiparski Pafos u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.
Klub obaveštava navijače i zvezdašku javnost da je Crvena zvezda pod uslovnom kaznom od strane UEFA, te apeluje na navijače da se ponašaju fer i sportski na utakmici.
"Meč između Crvene zvezde i Pafosa će biti praćen od strane predstavnika evropske kuće fudbala, jer se Crvena zvezda nalazi pod uslovnom kaznom zbog upotrebe pirotehničkih sredstava. Našem klubu preti zatvaranje tribina u narednim utakmicama na međunarodnoj sceni.
Molimo sve zvezdaše, koji dolaze na utakmicu da ne koriste pirotehniku na predstojećem meču, jer posledice mogu biti veoma štetne za klub i naše navijače - saopštili su iz Crvene zvezde.
Revanš utakmica za ulazak u grupnu fazu Lige šampiona između Crvene zvezde i Pafosa biće odigrana na Kipru 26. avgusta.