Slušaj vest

Adrien Rabio i mladi engleski napadač Džonatan Rou bili su glavni akteri sukoba u svlačionici posle meča, zbog čega je klub doneo odluku da obojicu stavi na transfer listu, navodeći u saopštenju da je reč o "nedopustivom ponašanju".

"Odluka je doneta u dogovoru sa stručnim štabom i u skladu sa internim kodeksom ponašanja", naveo je klub.

Rabiova majka i agentkinja Veronika Rabio izjavila je ranije za RTL da je odluku inicirao trener Roberto De Zerbi zbog "nedostatka zalaganja".

Rabio (30) stigao je u Marsej prošlog leta i imao odličnu sezonu, doprinoseći plasmanu u Ligu šampiona sa deset golova i pet asistencija. Pre manje od deset dana izjavio je da bi "ajbolja stvar bila da ostane u Marseju", pa vest o njegovom odlasku predstavlja veliko iznenađenje.

On je za reprezentaciju Francuske odigrao 53 meča.

Rou, koji prošle sezone nije imao značajnu minutažu, i ranije je bio najavljen kao igrač koji može da napusti klub.

(Beta)

Ne propustiteFudbalVEZISTA OSTAJE U TORINU: Adrien Rabio produžio ugovor sa Juventusom (VIDEO)
profimedia0781862858.jpg
FudbalTRESE SE ITALIJA ZBOG DUŠANA VLAHOVIĆA! Digla se ozbiljna FRKA, trener Intera BLJUJE VATRU: Ovo je neprihvatljivo! Ogorčeni smo!
screenshot-4.jpg
FudbalMAJKA IZ PAKLA! Upropastila rođenom sinu karijeru: Zbog nje ostao bez ZLATNE BOGINJE, a sada mu je RAZBUCALA veliki transfer!
818.jpg
FudbalMAMA IZ PAKLA: Zabranili joj da dolazi na sinove treninge, zbog nje je ostao bez ugovora! SADA JE NAPRAVILA RASULO MEĐU FRANCUZIMA
818.jpg

Podrška fudbalerima Leha posle utakmice na Marakani Izvor: Kurir