Adrien Rabio i mladi engleski napadač Džonatan Rou bili su glavni akteri sukoba u svlačionici posle meča, zbog čega je klub doneo odluku da obojicu stavi na transfer listu, navodeći u saopštenju da je reč o "nedopustivom ponašanju".

"Odluka je doneta u dogovoru sa stručnim štabom i u skladu sa internim kodeksom ponašanja", naveo je klub.

Rabiova majka i agentkinja Veronika Rabio izjavila je ranije za RTL da je odluku inicirao trener Roberto De Zerbi zbog "nedostatka zalaganja".

Rabio (30) stigao je u Marsej prošlog leta i imao odličnu sezonu, doprinoseći plasmanu u Ligu šampiona sa deset golova i pet asistencija. Pre manje od deset dana izjavio je da bi "ajbolja stvar bila da ostane u Marseju", pa vest o njegovom odlasku predstavlja veliko iznenađenje.

On je za reprezentaciju Francuske odigrao 53 meča.

Rou, koji prošle sezone nije imao značajnu minutažu, i ranije je bio najavljen kao igrač koji može da napusti klub.

(Beta)