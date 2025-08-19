"Kuva" se atmosfera ispred stadiona Crvene zvezde pred gostovanje Pafosa.
ludilo u najavi
KURIR NA LICU MESTA - IGLA NEMA GDE DA PADNE: Nezapamćena gužva ispred Marakane uoči meča protiv Pafosa - Kiprane čeka pakao! (VIDEO)
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju kiparski Pafos od 21.00 u prvom meču plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.
Atmosfera uoči okršaja na stadionu Rajko Mitić dostiže vrhunac, a velike gužve ispred Marakane najavljuju pun stadion!
Crvena zvezda - Pafos, atmosfera pre meča Foto: Petar Aleksić, Kurir Sport
Kiprane bez dileme čeka pakao na Marakani - pogledajte dešavanja ispred našeg najvećeg stadiona:
