Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju kiparski Pafos od 21.00 u prvom meču plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

Atmosfera uoči okršaja na stadionu Rajko Mitić dostiže vrhunac, a velike gužve ispred Marakane najavljuju pun stadion!

Crvena zvezda - Pafos, atmosfera pre meča Foto: Petar Aleksić, Kurir Sport

Kiprane bez dileme čeka pakao na Marakani - pogledajte dešavanja ispred našeg najvećeg stadiona:

Velika gužva ispred Marakane uoči duela Crvene zvezde i Pafosa Izvor: Kurir

FK Crvena zvezda
Marina Beh-Romančuk
Željko Obradović
pafos.jpg

Piter Olajinka, Crvena zvezda Izvor: Kurir