Sa početkom od 21.00 fudbaleri Crvene zvezde ugostiće Pafos u prvoj utakmici plej ofa za plasman u Ligu šampiona.

"Delije" su spremne da i ove tople avgustovske noći ispune tribine našeg najvećeg stadiona, ali na Marakani će i gosti imati podršku...

Crvena zvezda - Pafos, atmosfera pre meča Foto: Petar Aleksić, Kurir Sport

Nekoliko stotina navijača Pafosa nalazi se u sektoru između južne i zapadne tribine. 

Zastave gostujućih navijača Izvor: Kurir

Velika gužva ispred Marakane uoči duela Crvene zvezde i Pafosa Izvor: Kurir