Crvena zvezda dočekuje Pafos od 21.00.
i oni su tu...
NAVIJAČI PAFOSA STIGLI NA MARAKANU: Kadrovi sa lica mesta! (VIDEO)
Slušaj vest
Sa početkom od 21.00 fudbaleri Crvene zvezde ugostiće Pafos u prvoj utakmici plej ofa za plasman u Ligu šampiona.
"Delije" su spremne da i ove tople avgustovske noći ispune tribine našeg najvećeg stadiona, ali na Marakani će i gosti imati podršku...
Crvena zvezda - Pafos, atmosfera pre meča Foto: Petar Aleksić, Kurir Sport
Vidi galeriju
Nekoliko stotina navijača Pafosa nalazi se u sektoru između južne i zapadne tribine.
Pogledajte:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši