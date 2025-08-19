Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde od 21.00 dočekuju Pafos u prvom meču plej-ofa Lige šampiona.

Pre početka ovog meča, trener Crvene zvezdeVladan Milojević, razgovarao je sa novinarima "TV Arena Sport":

Crvena zvezda - Pafos, atmosfera pre meča

- Sigurno, bilo koja ekipa koja je došla u ovu fazu plej-ofa, zaslužuje da igra, pun respekt, izabcili su Makabi i Dinamo iz Kijeva, zasluženo su u ovoj fazi. Njih krasi dobar momentum, entuzijazam, imaju iskustva igre za svoj klub, a izazov je biti u Ligi šampiona. U svakom slučaju, to su igrači sa bogatim internacioanlnim iskustvom, Španac im je trener, izuzetno su brzi, tako su selektovani. Selektovani su već 3-4 godine, ne moraju da prodaju igrače, već samo da dovode. Tako su se namestili. Mi smo se spremili. Dve utakmice su u pitanju, videćete šta smo spremili za večeras.

Rade Krunić

Šta će Vladan Milojević na ovom meču raditi bez Radeta Krunića?

- Pa dobro, sigurno, ja nisam od trenera koji voli da kuka, ali Rade Krunić je nama igrač koji ima veliki uticaj na igru u veznom redu i poslednji kojeg sam želeo da izgubim. Ali sve je to fudbal, videćemo, nadam se da ću uspeti da ga zamenim - ističe Milojević.

Za kraj je rekao i da li očekuje nešto drugačiji Pafos nego u prošlim mečevima, posebno gledajući na to da će ih sačekati i drugačija atmosfera.

- Igrali su svoje prvenstvo, koje je dosta dobro otvoreno, igra se protiv zatvorenih ekipa, neće igrati drugačije nego što su do sada. Ako trenirate i imate jedan način igre, teško je promeniti, sve je u fudbalu moguće, možda su i oni nešto spremili, ali videćemo.

