MINUT ĆUTANJA NA MARAKANI: U čast Den Tane i tragično nastradalog navijača Crvene zvezde!
Fudbaleri Crvene zvezde dočekali su u prvom meču plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona ekipu Pafosa na stadionu “Rajko Mitić”, a sam početak duela obeležio je minut ćutanja u znak sećanja na Sava Delića (34) i Dobrivoja Tanasijevića – Den Tanu (90).
Nekadašnji fudbaler i pripadnik navijačke grupe “Ultras”, Savo Delić, tragično je poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Perleza u noći između petka i subote. Njegova smrt duboko je potresla navijačku scenu, a brojne stranice posvećene navijačkim grupama na društvenim mrežama oprostile su se od njega dirljivim porukama i fotografijama.
Sa druge strane, legendarni Dobrivoje Tanasijević, poznatiji kao Den Tana, preminuo je 16. avgusta u 90. godini života.
Na večni počinak ispratio ga je veliki broj članova porodice i prijatelja, među kojima su bile i mnoge poznate ličnosti iz sveta fudbala, politike i šoubiznisa.
Den Tana je ostavio neizbrisiv trag u gotovo svim sferama društva – od sporta, preko glume, pa do biznisa – i imao je veliki broj uticajnih prijatelja, koji su mu odali poslednju počast na Novom groblju u Beogradu.
