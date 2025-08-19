Slušaj vest

Nekadašnji fudbaler i pripadnik navijačke grupe “Ultras”, Savo Delić, tragično je poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Perleza u noći između petka i subote. Njegova smrt duboko je potresla navijačku scenu, a brojne stranice posvećene navijačkim grupama na društvenim mrežama oprostile su se od njega dirljivim porukama i fotografijama.

Sa druge strane, legendarni Dobrivoje Tanasijević, poznatiji kao Den Tana, preminuo je 16. avgusta u 90. godini života.

Na večni počinak ispratio ga je veliki broj članova porodice i prijatelja, među kojima su bile i mnoge poznate ličnosti iz sveta fudbala, politike i šoubiznisa.

Den Tana je ostavio neizbrisiv trag u gotovo svim sferama društva – od sporta, preko glume, pa do biznisa – i imao je veliki broj uticajnih prijatelja, koji su mu odali poslednju počast na Novom groblju u Beogradu.

