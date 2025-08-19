Slušaj vest

Šampion Italije nije objavio detalje transfera, ali španski mediji navode da je 24-godišnji defanzivac potpisao petogodišnji ugovor vredan oko 18 miliona evra.

Gutijeres je prošle sezone odigrao šest utakmica u debitantskom nastupu Đirone u Ligi šampiona i postigao gol u jedinoj pobedi, protiv Slovana iz Bratislave. Sa reprezentacijom Španije osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

Đirona je prethodnu sezonu završila tek na 16. mestu, samo bod iznad zone ispadanja, nakon što su klub napustili Savinjo (otišao u Mančester siti) i najbolji strelac Artem Dovbik, koji je prešao u Romu.

(Beta)

Mušema Lige šampiona na Marakani Izvor: Kurir