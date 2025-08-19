Španski fudbaler Miguel Gutijeres novi je igrač Napolija, preneo je italijanski klub.
ŠAMPION ITALIJE SE POJAČAO: Gutijeres novi igrač Napolija
Šampion Italije nije objavio detalje transfera, ali španski mediji navode da je 24-godišnji defanzivac potpisao petogodišnji ugovor vredan oko 18 miliona evra.
Gutijeres je prošle sezone odigrao šest utakmica u debitantskom nastupu Đirone u Ligi šampiona i postigao gol u jedinoj pobedi, protiv Slovana iz Bratislave. Sa reprezentacijom Španije osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.
Đirona je prethodnu sezonu završila tek na 16. mestu, samo bod iznad zone ispadanja, nakon što su klub napustili Savinjo (otišao u Mančester siti) i najbolji strelac Artem Dovbik, koji je prešao u Romu.
(Beta)
