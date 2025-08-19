Crvena zvezda smanjila na 2:1 protiv Pafosa.
haos
SVIMA JE SRCE STALO NA MARAKANI: Ovako je Bruno Duarte doneo nadu Crvenoj zvezdi! (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde gube od Pafosa sa 2:1 sredinom drugog poluvremena u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.
Pafos je prvo poveo 2:0, jer je Elšnik skrivo penal, a Pepe je u 52. minutu duplirao prednost.
Crvena zvezda - Pafos Foto: Petar Aleksić
Vidi galeriju
Nedugo posle toga, Zvezda je uspela da smanji na 2:1, takođe se penala.
Samo tri minuta kasnije Bruno Felipe je igrao rukom, VAR je to potvrdio, a Bruno Duarte uz dosta sreće pogodio i smanjio na 2:1.
Pogledajte:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši