Slušaj vest

Fudbaleri Pafosa savladali su na krcatom stadionu "Rajko Mitić" aktuelnog srpskog šampiona Crvenu zvezdu rezultatom 2:1 u prvom meču plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

Jedini gol za Zvezdu na ovom meču bio je delo Bruna Duartea, dok su za Pafos pogodili Koreja i Bruno Felipe sa bele tačke.

1/54 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pafos Foto: Petar Aleksić

Ipak, detalj koji je promakao VAR tehnologiji, ali ne i reporterima i novinarima Kurira je ruka iz samog finiša meča defanzivca Pafosa - Goldara!

Bio je to duel u kome se našao sa Šerifom Endijaom - i gde se jasno vidi da Goldara lopta udara u podlakticu! Procenite sami, ali na fotografiji se jasno vidi o čemu je reč.

Crvena zvezda oštećenja za penal protiv Pafosa? Foto: Petar Aleksić

Revanš meć između Pafosa i Crvene zvezde na programu je 26. avgusta od 21.00.

B. aONUS VIDEO: