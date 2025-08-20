Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde sa minusom putuju na Kipar gde se rešava pitanje ulaska u Ligu šampiona.

Crveno-beli su izgubili u Beogradu od Pafosa 2:1 (1:0) u prvoj utakmici plej-ofa.

1/54 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pafos Foto: Petar Aleksić

Revanš je narednog utorka na Kipru.

- Ono što smo najmanje hteli i o čemu smo pričali, da primimo gol rano. Ne smete na ovom nivou da ovako primite gol. To je sigurno šok, daje krila protivničkoj ekipi. Konsolidovali smo se posle, imali dosta šansi, ali je i Pafos imao dosta šansi. Pafos je jako brza ekipe, fizičko dosta jaka, igraju sa jako puno duela i faulova. Njihovi napadači su direktni, vrlo brzo stižu do protivničkog gola. Mateus je i finišu odbranio stopostotnu šansu. Završeno je prvih 90 minuta, sada treba da se dobro pripremimo. Pafos je u prednosti, ali ćemo se spremiti da odigramo na najbolji način.

O odsustvu Radeta Krunića

- Taktička je bila izmena. Želeli smo da kod negativnog skora opteretimo njihovu odbranu. Samo je to u pitanju, ništa drugo. Rade je nama jako bitan igrač. Dosta je uticajan, u dobroj je formi. Videli ste danas mladog igrača Badža, odigrao prvu utakmicu pred ovoliko navijača, najozbiljniju utakmicu u životu. Sa Radetom je druga priča.

O velikom broju grešaka

- Sve se to dešava u fudbalu. Oni igraju direktan fudbal, i kad imaju negativan skor. Oni su u svim utakmicama do sada iz prve šanse davali gol. Oni su i iz druge šanse dali gol, koji je poništen posle VAR-a. Takav im je stil igre. Definitivno ono što je moj utisak da dosta igrača nije bilo na nivou na koji je trebalo da budu. Kad nemate samopouzdanja onda se dešavaju neke neverovatne greške. Trudićemo se da to ispravimo u revanšu.

O izjavi da su "sabijeni uz zid"

- Sabijeni smo uz zid fudbalski. Očekivao sam ovakav Pafos. Nisu me iznenadili. Ali, i mi moramo da vidimo da nijedna ekipa do sada nije igrala kao Pafos. Brzi su, atlete su, dobijaju svaki duel. To je nešto što mi moramo, da ulazimo jače u duele i dobijamo ih. Gubili smo duele, grešili u pasovima, imali negativan skor, promašili šanse.

O Elšniku

- Greška je kod penala bila kod postavke. Zadesio se tu, trebao je da bude obazriviji u takvoj situaciji. Ne možemo da kažemo da je on to hteo, možda je to bila njegova dekoncentracija. Složiću se sa vama potpuno. Elšnik je jako kompatibilan sa Radetom Krunićem. Tačno je da je tokom priprema bio van ekipe. Teško ulazi u formu, ali bez obzira na sve verujem u Timija. Ne treba mu ništa zameriti, ali treba očekivati više od njega.

O izjavi Ivanića da je bio najgori

- Ne praktikujem da razgovaram sa igračima posle utakmice. Nismo je odigrali dobro i svesni smo toga. Mića je kapiten, a ko je od koga bio gori, ne volim tako da kvalifikujem. Imamo još sedam dana da se pripremimo za drugu utakmicu.

O povredama Arnautovića i Radonjića

- Ne znam, videćemo tokom nedelje. Ne mogu sada da vam odgovorim sada.

O Veljku Milosavljeviću

- Videćemo za tim na Kipru. Velja je dete posvećeno, pametno, inteligentno, pokazuje veliki potencijal i siguran sam da će imati veliku budućnost. Mnogo će značiti srpskom fudbalu.