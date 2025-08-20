Slušaj vest

Fudbaleri Pafosa napravili su veliko iznenađenje pobedom u Beogradu nad Crvenom zvezdom (2:1) u prvom meču plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

Nakon utakmice na Marakani na redovnoj konferenciji za medije novinarima se obratio trener Pafosa Huan Karlos Karsedo:

- Hvala na čestitkama, bila je ovo velika pobeda. Znamo Zvezdu, znamo navijače. Uradili smo pola posla. Okej, utakmica je bila veoma teška, poveli smo i to nam je mnogo pomoglo. Postigli smo i drugi gol, ali je poništen. Imali smo uticaj na igru, znali smo da će juriti posed i hteti da dominiraju. Želeli smo da se borimo, imali smo priliku, postigli smo gol. Imali su i oni šanse, igrali su kod kuće, pravili su šanse. Drago mi je zbog performansa naše ekipe.

Smatra da je pobeda mogla da bude i veća.

- Probali smo da igramo našu igru, ali igramo sa najboljim klubovima u Evropi, nekad je teško. Oni igraju u takmičenjima u Evropi, pokušali smo, postigli smo gol. Branili smo se, pokušali na kontra napade, znali smo da održimo naš mentalitet, intenzitet. Mogli smo da damo više golova, ali dobro. To je fudbal. Očekuje nas teška utakmica kod kuće sa našim navijačima.

Dodao je da klub predstavlja ceo Kipar.

- Poruka za navijače je naravno, hvala im što su došli ovde, hvala onima što su gledali i utakmice od kuće. Hvala svima. Pokušavam da predstavim ne samo Pafos, već ceo Kipar. To je naša odgovornost, ali moramo da završimo posao.

Smatra da njegov tim u revanšu može biti i bolji.

- Verujemo da uvek možemo bolje i bolje, znamo koliko će teško biti. Danas smo pobedili jak mentalitet, jak karakter. Teška je utakmica, veliki je protivnik, očekuje nas. Tamo će biti veoma teško, jer oni imaju nekoliko igrača koji nisu igrali, jaki su u duelima. Verujemo i sa tim verovanjima možete mnogo toga.

Crveno-beli u kvalifikacijama nisu poraženi kod kuće od 2016.

- Za nas je najvažniji rezultat, ova pobeda. Ta statistika je više za vas, za ljude. Ono što smo želeli je da je Pafos tu, da Pafos želi da pokaže klub, svoje navijače. Sa tom obavezom smo došli ovde, da pokažemo šta je Kipar i da predstavljamo taj Kipar.

Pre tri godine je bio trener u drugoj ligi Španije, a sada...

- Da, rekao sam to u svom razgovoru sa igračima. Pre tri godine sam bio trener u drugoj ligi u Španiji, sad igrmao ovde, igramo u Ligi šampiona. Zahvaljujući tom teškom radu, tom mentalitetu koji smo pomenuli i ranije. Sad uživamo u momentu, treba da shvatimo šta smo učinili, da uživamo u uspeh, ali da idemo napred.

Ponovio je i da je pobeda mogla biti veća.

- Da, okej. Znali smo da će biti veoma tesna utakmica. Postigli smo drugi gol, a onda su i oni imali penal... Postojala je mogućnost da izjednače, ali smo se dobro držali. Kako sam i ranije rekao, mogli smo postići još golova. Na kraju je ovo fer rezultata, sada ih čekamo kući.

- Pokušaćemo, to je naš cilj. Mi smo kod kuće jaki, igramo dobre utakmice na svom terenu u Limasolu. Okej, imamo prednost, biće drugačije. Mislim da ćemo proći dalje. Drugačije je vreme, veća je vlaga, biće težak meč. Mislim da će biti jedna jaka i teška utakmica.

Na kraju je istakao da je i dalje u kontaktu sa Unaijem Emerijem.

- Mi smo dobri prijatelji, čestitao mi je, mi smo u kontaktu. Imam mnogo prijatelja u fudbalu, nas dvojica smo radili zajedno 14 godina zajedno. Zaista mi je drago kako mu ide u Aston Vili, on je sjajan trener i zaslužuje sve - rekao je Huan Karlos Karsedo.

Revanš je na programu 26. avgusta od 21.00 u Limasolu na Kipru.

