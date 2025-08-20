Slušaj vest

Da je selektor reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, na širem spisku igrača za utakmice protiv Letonije i Engleske, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, uvrstio i mladog fudbalera Partizana, devetnaestogodišnji Ognjen Ugrešić saznao je u rodnoj Kikindi.

U izjavi za Kurir, jedna od popularnih “Partizanovih beba” ne krije da ga je ova vest obradovala:

1/4 Vidi galeriju Ognjen Ugrešić u Kikindi Foto: S. U.

-Čast je i privilegija naći se na spisku A reprezentacije. Prošao sam sve mlađe reprezentativne selekcije, a u dresu sa nacionalnim grbom postigao i golove. Žao mi je što se nismo plasirali na EP. Ostala je i žal što nismo prošli Hibernijan, ali, i to je fudbal. Siguran sam da će se našoj mladoj ekipi to vratiti. Voleo bih da "Partizanove bebe", kako nas zovu, ostanu zajedno što duže. Većina nas zajedno igra. Prošli smo sve Partizanove generacije i dogurali do prvog tima- kaže Ugrešić i dodaje da u Kikindu dolazi kad god mu se ukaže prilika:

-Ponikao sam u "Mladim vukovima", a fudbal zaigrao kad sam imao četiri godine. Škola fudbala u Kikindi, Dragana Zečevića, usadila mi je ljubav prema ovom sportu. Na jednoj utakmici u našem balonu, video me je pokojni Momčilo Vukotić. Tako je krenula priča sa Partizanom - prisetio se Ugrešić.

Manje je poznato da je Ognjen Ugrešić u osnovnoj školi bio vukovac i sportista generacije, a da je sa odličnim uspehom završio i srednju školu i stekao znanje fizioterapeutskog tehničara. I u ne namerava da stane.

Obožava Kristijana Ronalda - Moj fudbalski uzor je Kristijan Ronaldo. Veoma volim i Real Madrid. Od malih nogu moj san je i da zaigram u kraljevskom klubu. Ipak, Partizan je prva i najveća ljubav - jasan je Ugrešić.

S.U.





