Napadač Njukasla, Šveđanin Aleksander Isak, u utorak je prvi put otovreno govorio o svom statusu u klubu.

Isak je otvoreno rekao da želi da napusti Njukasl. Tvrdi da je imao dogovor sa klubom i da su neispunjena obećanja narušila međusobno poverenje, zbog čega smatrad da je nastavak saradnje sa engleskim klubom nemoguć.

"Dugo vremena sam ćutao dok su drugi govorili. Ovo ćutanje je omogućilo ljudima da nameću svoju verziju događaja, iako znaju da ona ne odražava ono što je zaista rečeno i dogovoreno iza kulisa. Realnost je da su obećanja data i da klub već dugo zna moj stav. Ponašati se sada kao da se ti problemi tek pojavljuju je obmanjujuće", rekao je Isak.

"Kada se obećanja prekrše i poverenje izgubi, veza ne može da se nastavi. Takva je situacija za mene trenutno – i zato je promena u najboljem interesu svih, ne samo mene", dodao je sjajni napadač.

Nije se dugo čekao odgovor Njukasla.

"Razočarani smo što smo preko društvenih mreža saznali za objavu Aleksandera Isaka. Jasno poručujemo da Aleks ostaje pod ugovorom i da mu nikada nijedan klupski čelnik nije dao obećanje da može otići ovog leta", poručili su iz engleskog kluba.

Ističu da su im interesi kluba na prvom mestu.

"Uslovi za njegovu prodaju ovog leta nisu se ispunili i ne očekujemo da će se to promeniti. Aleks je deo naše porodice i biće dobrodošao kad se ponovno pridruži saigračima", poručili su sa "Sent Džejms Parka".

Podsetimo, Njukasl je odbio dve ponude Liverpula za Isaka, a poslednja je navodno iznosila čak 140 miliona evra.

