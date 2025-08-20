Slušaj vest

Bivši golgeter Partizana, a sada Real Sosijedada, Umar Sadik, udružio je snage sa Belom El-Rufajijem, aktuelnim poslanikom iz oblasti Kaduna Sever i postao suvlasnik legendarnog nigerijskog kluba Rančers Bise FC.

Ovaj potez označava novu eru za klub iz Kadune, koji će se u narednoj sezoni takmičiti u Nigerijskoj nacionalnoj ligi (NNL). Novi vlasnici ne kriju ambicije, cilj je jasan, a to je da se Rančers vrati na staze stare slave.

Umar Sadik Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Ricardo Larreina / Zuma Press / Profimedia, José M Baldomero / Zuma Press / Profimedia

Sadik, kao aktivni profesionalac na evropskoj sceni, i El-Rufaji, politička figura sa snažnim uticajem u regiji, najavljuju ozbiljna ulaganja u infrastrukturu, razvoj mladih talenata i sportski uspon kluba.

- Moj partner, Belo El-Rufaji, i ja želimo da vratimo klub na njegov stari nivo. Odrastao sam gledajući Rančers Bise iz Kadune, klub koji je stvorio ogroman broj vrhunskih fudbalera. Velika je čast i zadovoljstvo što smo sada legitimni vlasnici ovog kluba - rekao je bivši napadač Partizana i potom dodao:

- Cilj nam je da izborimo promociju u NPFL (najviši rang nigerijskog fudbala). Oduševljen sam reakcijama navijača i građana Kadune. Vratićemo uspomene na slavne dane kluba i ponovo ispuniti tribine - dodao je Umar koji je ušao u istoriju kao prvi aktivni nigerijski igrač koji je ujedno i na čelu nekog kluba.

Ne propustiteFudbalPOČELA OFANZIVA NA UMARA SADIKA: Bivši napadač Partizana stiže na pozajmicu?
napredakpartizan-116.jpg
FudbalSTAMPEDO ZBOG SADIKA U NIGERIJI: Potpuni haos u rodnom mestu bivšeg ljubimca navijača Partizana...
FudbalBIVŠI FUDBALER PARTIZANA DOVEDEN DA SPASI VALENSIJU! Sadik promenio klub, barem na kratko!
FudbalBIVŠI NAPADAČ PARTIZANA PRED NOVIM TRANSFEROM! Španski velikan želi da ga dovede - u njemu vide spas!
profimedia0719188046.jpg

UTISCI CRNO-BELIH POSLE MEČA U UŽICU: Sadik umoran, Lutovac spreman na sve, Čolić ponosan što je dobio priliku! VIDEO Izvor: Kurir