Slušaj vest

Bivši golgeter Partizana, a sada Real Sosijedada, Umar Sadik, udružio je snage sa Belom El-Rufajijem, aktuelnim poslanikom iz oblasti Kaduna Sever i postao suvlasnik legendarnog nigerijskog kluba Rančers Bise FC.

Ovaj potez označava novu eru za klub iz Kadune, koji će se u narednoj sezoni takmičiti u Nigerijskoj nacionalnoj ligi (NNL). Novi vlasnici ne kriju ambicije, cilj je jasan, a to je da se Rančers vrati na staze stare slave.

1/6 Vidi galeriju Umar Sadik Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Ricardo Larreina / Zuma Press / Profimedia, José M Baldomero / Zuma Press / Profimedia

Sadik, kao aktivni profesionalac na evropskoj sceni, i El-Rufaji, politička figura sa snažnim uticajem u regiji, najavljuju ozbiljna ulaganja u infrastrukturu, razvoj mladih talenata i sportski uspon kluba.

- Moj partner, Belo El-Rufaji, i ja želimo da vratimo klub na njegov stari nivo. Odrastao sam gledajući Rančers Bise iz Kadune, klub koji je stvorio ogroman broj vrhunskih fudbalera. Velika je čast i zadovoljstvo što smo sada legitimni vlasnici ovog kluba - rekao je bivši napadač Partizana i potom dodao:

- Cilj nam je da izborimo promociju u NPFL (najviši rang nigerijskog fudbala). Oduševljen sam reakcijama navijača i građana Kadune. Vratićemo uspomene na slavne dane kluba i ponovo ispuniti tribine - dodao je Umar koji je ušao u istoriju kao prvi aktivni nigerijski igrač koji je ujedno i na čelu nekog kluba.