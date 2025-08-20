LEGENDARNI BRAZILAC OBJAVOM IZNERVIRAO NAVIJAČE ZVEZDE! Oglasio se posle poraza crveno-belih od Pafosa, njegova poruka odzvanja: "Laku noć!"
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Pafosa na Marakani (1:2) u prvom meču plej-ofa za Ligu šampiona.
Šampion Kipra odigrao je veoma kvalitetan meč, iskoristio je svoje prilike i zasluženo slavio, a nedugo posle utakmice na Instagramu se oglasio i legendarni Brazilac David Luiz.
Luiz je stigao u Pafos, ali nije igrao na Marakani, a posle pobede novih saigrača istakao je sledeće:
- Laku noć! Hajde da nastavimo da radimo! Idemo Pafos!
Nema dileme da je ova poruka iznervirala navijače Zvezde koji su očekivali trijumf svojih ljubimaca i plasman u Ligu šampiona.
Crveno-beli će imati priliku da isprave propušteno u revanš meču koji će se odigrati na Kipru sledećeg utorka od 21 čas.
