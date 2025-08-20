Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Pafosa na Marakani (1:2) u prvom meču plej-ofa za Ligu šampiona.

Šampion Kipra odigrao je veoma kvalitetan meč, iskoristio je svoje prilike i zasluženo slavio, a nedugo posle utakmice na Instagramu se oglasio i legendarni Brazilac David Luiz.

Luiz je stigao u Pafos, ali nije igrao na Marakani, a posle pobede novih saigrača istakao je sledeće:

- Laku noć! Hajde da nastavimo da radimo! Idemo Pafos!

Nema dileme da je ova poruka iznervirala navijače Zvezde koji su očekivali trijumf svojih ljubimaca i plasman u Ligu šampiona.

Crveno-beli će imati priliku da isprave propušteno u revanš meču koji će se odigrati na Kipru sledećeg utorka od 21 čas.

Šta vi mislite, da li će Zvezda uspeti da se plasira u Ligu šampiona? Pišite nam u komentarima...

