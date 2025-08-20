Slušaj vest

Fudbalerima Crvene zvezde desilo se ono, što je malo ko očekivao. U prvoj utakmici plej-ofa za Ligu šampiona, crveno-beli su izgubili kod kuće od Pafosa, rezultatom 1:2.

Razočarali su fudbaleri Crvene zvezde, u svim elementima igre bili su inferiorni u odnosu na protivnika. Srpska javnost konačno je shvatila da Pafos nije tim za potcenjivanje, već za respekt.

Liga šampiona nije izgubljena - Vladan Milojević

U kontraritmu od starta

Od početka utakmice, pa do kraja, ništa nije išlo na vodenicu Crvene zvezde. Umesto da se fudbaleri Pafosa uplaše paklene atmosfere na stadionu "Rajko Mitić", oni su u 37. sekundi šokirali pun stadion. Brzonogi Korea iskoristio je greške Badža i Tiknizjana i uhvatio na spavanju golmana Mateusa. Taj pogodak isekao je fudbalere Crvene zvezde.

Pokušavali su izabranici Vladana Milojevića da se vrate u igru, pritisli su protivnika, ali lopta jednostavno nije slušala igrače srpskog prvaka. Sprotski menadžment Pafosa odlično je iskautirao igru Crvene zvezde. Na sredini terena Timi Maks Elšnik i Mahmudu Badžo izgubili su gotovo sve duele na zemlji i u vazduhu, dok Šavi Babika i Piter Olajinka jesu imali prodornost po boku, ali ne i završnicu. Napadač Šerif Endijaj bio je odsečen od ostalih igrača u većem delu utakmice.

Debi za zaborav - Mahmudu Badžo protiv Pafosa

Inferiorni fizički

Igrači Pafosa fizičku su dobili crveno-bele. Iskoristili su prednost u atleticizmu, a onda preko brzih kontri u svega nekoliko poteza pretili Crvenoj zvezdi. Tako je bilo od početka, pa sve do kraja utakmice. U igri Crvene zvezde ozbiljan nedostatak bio je izostanak Radeta Krunića, a nedostajalo je svežine, energije, a najviše konkretnosti po boku. Na sredini terena bili su krateri praznog prostora, koje su maksimalno koristili igrači Pafosa. Nešto, što dosad nije bilo svojstveno crveno-belima. Očigledno su neuigranost odbrane i promene u manevru na sredini terena uzeli danak. Ali, nema opravdanja.

I na klupi prvak Srbije nije imao igrače koji bi mogli da donesu promenu i prednost. Stoga, Vladan Milojević nije posegao za pet, već za svega tri izmene. Očigledan je bio deficit igrača na klupi u koje je imao poverenja. Prvu je iskoristio polovinom prvog poluvremena, kada je shvatio da je taktički pogrešio sa Piterom Olajinkom, kojeg je zamenio Bruno Duarte. Pred kraj utakmice, u igru su ušli Aleksandar Katai i Milson. Prvi se našao u nekoliko šansi, dok je drugi, kao i dosad u potpunosti razočarao.

Crvena zvezda - Pafos

Bez pasa unapred

Crvenoj zvezdi je u drugom delu nedostajao pas unapred. Jednostavno, nije bilo igrača u redovima crveno-belih koji bi umeo da poveže linije i lucidnim potezima razigra bočne igrače i napadača. Sada se vidi da Zvezda nema zamenu za Andriju Maksimovića, koji je briljirao upravo u ovom segmentu igre prošle sezone. Mladi Vasilije Kostov očigledno nema poverenje struke, da dobije šansu u ovako važnim utakmicama.

Ako je Crvena zvezda izgubila prvu utakmicu od Pafosa, dobila je Veljka Milosavljevića. Mladi defanzivac je bez konkurencije bio najbolji fudbaler crveno-belih. Svih 90 i više minuta odigrao je bez greške, kao da umesto 18 ima deset godina više. Inteligentnim potezima rešavao je ozbiljne situacije pred golom Crvene zvezde, čime je sebi dizao samopouzdanje i pokazao da izrasta u vrhunskog štopera. Gledalo ga je nekoliko skauta iz Premijer lige i imalo šta da vidi. Pred njim je svetla budućnost i ozbiljan transfer, mada bi bilo bolje da ostane na Marakani, jer deluje da bi tokom evropske jeseni bio siguran u startnih 11.

Jedina svetla tačka - Veljko Milosavljević

Igrači Pafosa više gladni Lige šampiona

Crvena zvezda jeste zakazala protiv Pafosa, doživela poraz kod kuće, što joj se nije desilo unazad devet godina i neuspeha protiv Ludogoreca 2016. godine. Opet, draž fudbalske igre je da uvek postoji revanš i prilika za ispravljanje grešaka. Toga je bio svestan i Vladan Milojević, a jasno je da se crveno-beli neće predati narednog utorka, 26. avgusta.

Ovako, posle prve utakmice, igrači Pafosa deluju kao da su više gladni uspeha i rezultata, a samim tim i plasmana u Ligu šampiona. Izgledaju upravo onako, kao što se činila Crvena zvezda pred kraj leta 2018. godine, kada je izbacila favorizovani Salcburg i domogla se Lige šampiona. Potreban je crveno-belima drugačiji govor tela, ratnički izraz u očima, ako žele da igraju elitno UEFA takmičenje. Ono, kako su izgledali na Preobraženje, 19. avgusta uveče nije dobro. Tačnije, ono je za zaborav i nauk.

Sa njim Zvezda izgleda drugačije - Rade Krunić

Hrabro na Kipru, nije sve izgubljeno

Nova pravila UEFA koja su devalvirala značenje gola u gostima, otvaraju dobru priliku Crvenoj zvezdi za iskupljenje. Biće to još jedna utakmica visokog intenziteta, samo će ovaj put crveno-belima biti znatno teže, jer ih na Kipru pored visoke temperature čeka i velika vlažnost. Ali, kako reče Vladan Milojević, "ekipa je saterana uza zid", nema dalje, potrebno je pokazati hrabrost i muškost, pobediti rivala na njegovom terenu, ako se želi u Ligu šampiona.

Recept je krajnje jednostavan. Samo je pitanje ima li među igračima Crvene zvezde kapaciteta za tako nešto. U ekipu će se vratiti Rade Krunić, deluje da će Nemanja Radonjić i Marko Arnautović biti spremni. Malo više srpske krvi i inata u startnih 11, pa kom opanci, kom obojci...