Fudbaleri Real Madrida savladali su Osasunu na startu nove sezone u La Ligi.

Kraljevski klub slavio je minimalnim rezultatom 1:0, a gol odluke postigao je sjajni Francuz Kilijan Mbape.

Mbape je u 51. minutu meča izborio jedanaesterac i onda sa bele tačke obezbedio pobedu svom timu.

Nakon prvenca u dresu sa brojem 10 usledila je i dosad neviđena proslava Francuza.

Navikli smo da gledamo kako Mbape posle golova stavlja dlanove pod pazuhe, ali to se sada nije dogodilo. Francuz je prišao kameri i napravio simpatičnu gestikulaciju rukama.

Pogledajte kako je to izgledalo:

