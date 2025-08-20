Posle prvenca u dresu sa brojem 10 usledila i nova proslava!
MBAPE IMA NOVU PROSLAVU GOLA! Posle prvenaca u dresu sa brojem 10, usledio je šou pred TV kamerom!
Fudbaleri Real Madrida savladali su Osasunu na startu nove sezone u La Ligi.
Kraljevski klub slavio je minimalnim rezultatom 1:0, a gol odluke postigao je sjajni Francuz Kilijan Mbape.
Mbape je u 51. minutu meča izborio jedanaesterac i onda sa bele tačke obezbedio pobedu svom timu.
Nakon prvenca u dresu sa brojem 10 usledila je i dosad neviđena proslava Francuza.
Navikli smo da gledamo kako Mbape posle golova stavlja dlanove pod pazuhe, ali to se sada nije dogodilo. Francuz je prišao kameri i napravio simpatičnu gestikulaciju rukama.
Pogledajte kako je to izgledalo:
